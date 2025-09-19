Мачу-Пікчу можуть виключити зі списку Нових семи чудес світу через протести

Протести місцевих жителів та проблеми з управлінням загрожують статусу Мачу-Пікчу як одного з Нових семи чудес світу

Мачу-Пікчу, найвідоміший туристичний об’єкт Південної Америки, опинився під загрозою втрати свого статусу Чуда світу через тривалі протести та хаотичне управління туристичним потоком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Перуанське святилище інків Мачу-Пікчу ризикує втратити статус одного з Нових семи чудес світу через неефективне управління та відсутність сталого планування.

Місцеві протестувальники заблокували залізничне сполучення до Мачу-Пікчу, що змусило уряд Перу евакуювати понад 1400 туристів.

Директор фонду Жан-Поль де ла Фуенте зазначив, що незаплановане скупчення туристів, високі ціни, нерегулярний продаж квитків і соціальні конфлікти погіршили умови перебування відвідувачів і завдали шкоди іміджу Перу.

«Збереження статусу Мачу-Пікчу як одного з нових семи чудес світу залежить від термінових дій перуанської влади», – підкреслив він.

Туристам радять уважно стежити за оновленнями та враховувати ситуацію перед плануванням поїздки.

Мачу-Пікчу – це стародавнє інкське місто у Перу, розташоване високо в Андах. Його часто називають «втраченим містом інків» і вважають однією з головних туристичних пам’яток Південної Америки. Це символ інкської цивілізації, який нині опинився у центрі кризи через соціальні та організаційні проблеми.

