Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Мачу-Пікчу можуть виключити зі списку Нових семи чудес світу через протести

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мачу-Пікчу можуть виключити зі списку Нових семи чудес світу через протести
Мачу-Пікчу під загрозою втрати статусу Чуда світу
фото: успіх in UA

Протести місцевих жителів та проблеми з управлінням загрожують статусу Мачу-Пікчу як одного з Нових семи чудес світу

Мачу-Пікчу, найвідоміший туристичний об’єкт Південної Америки, опинився під загрозою втрати свого статусу Чуда світу через тривалі протести та хаотичне управління туристичним потоком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Перуанське святилище інків Мачу-Пікчу ризикує втратити статус одного з Нових семи чудес світу через неефективне управління та відсутність сталого планування.

Місцеві протестувальники заблокували залізничне сполучення до Мачу-Пікчу, що змусило уряд Перу евакуювати понад 1400 туристів.

Директор фонду Жан-Поль де ла Фуенте зазначив, що незаплановане скупчення туристів, високі ціни, нерегулярний продаж квитків і соціальні конфлікти погіршили умови перебування відвідувачів і завдали шкоди іміджу Перу.

Мачу-Пікчу під загрозою втрати статусу одного з Нових семи чудес світу
Мачу-Пікчу під загрозою втрати статусу одного з Нових семи чудес світу

«Збереження статусу Мачу-Пікчу як одного з нових семи чудес світу залежить від термінових дій перуанської влади», – підкреслив він.

Туристам радять уважно стежити за оновленнями та враховувати ситуацію перед плануванням поїздки.

Мачу-Пікчу – це стародавнє інкське місто у Перу, розташоване високо в Андах. Його часто називають «втраченим містом інків» і вважають однією з головних туристичних пам’яток Південної Америки. Це символ інкської цивілізації, який нині опинився у центрі кризи через соціальні та організаційні проблеми.

Нагадаємо, що у рейтингу World’s Best Cities опинилися відразу два польських міста – Краків і Варшава. Вони визнані одними з найкращих міст світу.

Щорічно Resonance Consultancy оцінює міста світу за різними аспектами: якість життя, можливості працевлаштування, інвестиційна привабливість і дозвілля.

Туризм в Іспанії, яка є другим за величиною туристичним напрямком Європи, зростатиме повільніше, ніж очікували раніше, оскільки економічна та геополітична невизначеність негативно позначається на інтересі до подорожей. До того ж протести місцевих мешканців проти масового туризму суттєво відобразились на бажанні мандрівників відвідувати країну. 

Читайте також:

Теги: туризм Південна Америка протест

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Молодик нападав на жінок у готельних номерах
Популярний курорт Іспанії сколихнули напади на туристок
27 серпня, 01:11
Гуардамар-дель-Сегура‌ може похвалитись найкращими пляжами на‌ ‌узбережжі ‌Коста-Бланки
Небезпека на узбережжі: Іспанія закриває пляжі через отруйних «блакитних драконів»
24 серпня, 08:40
Протести відбуваються на тлі економічних проблем в Індонезії
Саміт в Китаї: президент Індонезії скасував візит через масові протести
31 серпня, 08:51
У готелі в Кушадаси працівники заблокували роботу
У Туреччині почалися страйки в готелях
29 серпня, 15:10
55% від усієї суми туристичного збору припадає на великий бізнес
Туристичний бум. Україна встановила новий податковий рекорд
10 вересня, 11:31
Маршрут проходить центральною частиною міста, охоплюючи найцікавіші пам'ятки
У Дніпрі з’явився панорамний екскурсійний трамвай (фото)
15 вересня, 12:36
Дружину експрем'єр-міністра доставили в лікарню, але вона померла від отриманих травм
У Непалі протестувальники підпалили будинок експрем'єра: його дружина у критичному стані
9 вересня, 16:54
Іспанія стає все більш дорожчою для туристів
Відпочинок в Іспанії восени більше не бюджетний: причина
12 вересня, 03:00
Більшість людей інстинктивно обирають валізи чорного, сірого або темно-синього кольору
Звичайні валізи – небезпека? Авіакомпанія Ryanair дала пораду мандрівникам
17 вересня, 15:37

Соціум

Мачу-Пікчу можуть виключити зі списку Нових семи чудес світу через протести
Мачу-Пікчу можуть виключити зі списку Нових семи чудес світу через протести
Бум розлучень у Туреччині. Уряд пропонує нові правила для наречених
Бум розлучень у Туреччині. Уряд пропонує нові правила для наречених
У Франції чоловік надіслав депутатам призервативи, щоб вони «не розмножувалися»
У Франції чоловік надіслав депутатам призервативи, щоб вони «не розмножувалися»
Нестача ліків у ЄС досягла рекорду
Нестача ліків у ЄС досягла рекорду
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Одна з країн планує змінити правила проживання для українських біженців
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії
Стало відомо, скільки поляків готові захищати країну у разі російської агресії

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua