Протест у Гаазі переріс у заворушення з поліцією

У центрі Гааги, Нідерланди знову спалахнули заворушення на тлі антиімміграційного протесту в районі Малієвелд невідомі пошкодили офіс партії D66 на вулиці Lange Houtstraat. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS.

Демонстранти розбили вікна та підпалили сміттєвий контейнер. За словами речника партії, на момент інциденту в приміщенні, ймовірно, нікого не було.

Після цього частина протестувальників рушила в напрямку парламентського комплексу Бінненхоф, але була зупинена поліцією, яка застосувала водомети та сльозогінний газ для стримування натовпу.

Протест, що стартував на Малієвелді, мав на меті висловити незгоду з чинною міграційною політикою та вимагати збільшення житлового забезпечення. За даними правоохоронців, близько 1500 людей перекрили автомагістраль A12, що призвело до ескалації. У відповідь на агресивні дії відбулося жбурляння каміння та пляшок, а також підпал поліцейського автомобіля – поліція вдалася до силових заходів.

Попри заклики організаторів до мирного протесту, ситуація вийшла з-під контролю. Ініціаторка акції, яка називає себе Елс Рехтс, відкрито виступає за зниження рівня імміграції.

Під час акції також були помічені історичні прапори принца Оранського, які нині часто асоціюються з крайніми правими рухами. На сцені було помічено зображення вбитого американського ультраправого діяча Чарлі Кірка та нідерландського політика Піма Фортейна.

