Президент розповів, яка частина території України не захищена від балістики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент розповів, яка частина території України не захищена від балістики
Глава держави наголосив, що наразі 80% території України не має захисту від балістичних ракет
скриншот з відео Tagesschau

За словами глави держави, Україна продовжує шукати можливості для посилення ППО

Близько 80% території України незахищена від балістичного озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Tagesschau.

За словами Зеленського, його попередні заяви щодо ППО не були критикою партнерів, а спробою привернути увагу до реальної ситуації. «Я не буду говорити, де розташовані наші системи Patriot. Але на 80% території нашої країни немає таких систем проти балістичних ракет», – каже він.

Президент наголосив, що Київ разом із партнерами працює над закупівлею достатньої кількості систем ППО. «Навіть якщо нам не дають систем, ми знайшли гроші на них разом з нашими партнерами», – пояснив український лідер.

Очільник України зазначив, що він особисто проводив переговори з представниками Німеччини, Норвегії, країн Північної Європи та Канади. Президент підкреслив, що системи протиповітряної оборони є надзвичайно дорогими. «Вони коштують від $1,5 до $2 млрд за систему. А ракета коштує від двох до трьох мільйонів», – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомляв, що без власного виробництва боєприпасів до систем типу Patriot, захист українського неба залишається вразливим. За словами глави держави, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

До слова, у січні 2026 року російські війська встановили абсолютний антирекорд, випустивши по Україні найбільшу кількість балістичних ракет за весь час повномасштабного вторгнення.

