Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
фото: The White house/Facebook

Поки Трамп називає справу Епштейна «містифікацією», європейські прокурори демонструють рішучість у притягненні до відповідальності людей, що пов'язані з цим ділом

Оприлюднення архівів Джеффрі Епштейна спровокувало масштабний дипломатичний та юридичний землетрус у Європі, який різко контрастує з позицією адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Поки американські офіційні особи, зокрема директор ФБР Каш Патель, стверджували про відсутність «достовірних зачіпок» для розслідування щодо третіх сторін, європейські правоохоронці розпочали низку гучних справ проти високопосадовців. Найгучнішою подією став арешт у Великій Британії Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем через імовірну передачу конфіденційної торгової інформації Епштейну в часи його роботи торговим посланцем.

Паралельно з британським розслідуванням, юридичні процеси охопили й інші країни. У Норвегії колишньому прем'єр-міністру Торбйорну Ягланду висунули звинувачення в «корупції за обтяжуючих обставин». Слідство перевіряє, чи були численні подарунки, поїздки та позики від Епштейна пов'язані з його державною діяльністю. Водночас у Великій Британії поліція провела обшуки в нерухомості колишнього посла США Пітера Мандельсона через підозри у витоку урядових даних, а прокуратура Парижа відкрила два нових розслідування щодо сексуального насильства та фінансових махінацій, пов'язаних із мережею покійного фінансиста. Латвія також розпочала власну справу щодо торгівлі людьми.

Ситуація всередині США залишається неоднозначною. Попри запевнення ФБР про те, що всі важливі файли вже оприлюднені, Генеральний прокурор Пам Бонді підтвердила проведення внутрішніх розслідувань, зокрема щодо зв'язків Епштейна з відомими демократами, такими як Білл Клінтон. Це викликало критику з боку опонентів адміністрації, які звинувачують владу в «політичному правосудді» та вибірковому підході до розслідувань. Поки Трамп називає справу Епштейна «містифікацією» і закликає країну «рухатися далі», європейські прокурори демонструють рішучість у притягненні до відповідальності еліт, що створює глибокий розрив у підходах до правосуддя по обидва боки Атлантики.

Як відомо, король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків. 

Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із «занепокоєнням», а також висловив сподівання на справедливий процес.

Нагадаємо, принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса. 

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном. 

Теги: Епштейн США Дональд Трамп Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр торгівлі США Говард Лутнік попередив Європу про тарифну ескалацію
Міністр торгівлі США пообіцяв «розумний фінал» суперечки з ЄС
20 сiчня, 19:56
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
РФ вдарила по Одесі, через зимовий шторм у США є загиблі: головне за ніч
27 сiчня, 05:17
Джон Холфорд, власник похоронного бюро «Return to Nature», та його дружина Кері
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
8 лютого, 02:31
У горах Каліфорнії зійшла лавина
Лавина в Каліфорнії: 10 лижників зникли безвісти, ще шестеро – в пастці
18 лютого, 04:59
Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що США не відмовилися від планів щодо Гренландії
Данія відреагувала на заяву Трампа про Гренландію
21 сiчня, 21:07
Зеленський і Трамп зустрілися для обговорення завершення війни
Зеленський і Трамп завершили переговори у Давосі
22 сiчня, 15:24
США та Україна обговорили відновлення енергетики після російських атак
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США допомогу Україні
6 лютого, 18:15
Відео Трампа з Обамами стало приводом для різкої критики демократів
Трамп виклав ролик з подружжям Обам у вигляді мавп
6 лютого, 19:04
Румунія та США домовилися побудувати завод рідкісноземельних металів із сировини з Гренландії
США і Румунія об’єдналися для переробки гренландської сировини
17 лютого, 19:13

Політика

Bloomberg: Експорт дронів з Китаю до Росії здійснюється новим маршрутом
Bloomberg: Експорт дронів з Китаю до Росії здійснюється новим маршрутом
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
CNN: Адміністрація Трампа применшує значення справи Епштейна, поки Європа діє
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
Трамп розхвалив Віткоффа за дипломатичний талант
Трамп розхвалив Віткоффа за дипломатичний талант
Чому Віткофф та Кушнер стали ключовими фігурами в дипломатії Трампа? Пояснення CNN
Чому Віткофф та Кушнер стали ключовими фігурами в дипломатії Трампа? Пояснення CNN
США не видали візу главі МЗС Білорусі для участі в Раді миру Трампа
США не видали візу главі МЗС Білорусі для участі в Раді миру Трампа

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua