Поки Трамп називає справу Епштейна «містифікацією», європейські прокурори демонструють рішучість у притягненні до відповідальності людей, що пов'язані з цим ділом

Оприлюднення архівів Джеффрі Епштейна спровокувало масштабний дипломатичний та юридичний землетрус у Європі, який різко контрастує з позицією адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Поки американські офіційні особи, зокрема директор ФБР Каш Патель, стверджували про відсутність «достовірних зачіпок» для розслідування щодо третіх сторін, європейські правоохоронці розпочали низку гучних справ проти високопосадовців. Найгучнішою подією став арешт у Великій Британії Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем через імовірну передачу конфіденційної торгової інформації Епштейну в часи його роботи торговим посланцем.

Паралельно з британським розслідуванням, юридичні процеси охопили й інші країни. У Норвегії колишньому прем'єр-міністру Торбйорну Ягланду висунули звинувачення в «корупції за обтяжуючих обставин». Слідство перевіряє, чи були численні подарунки, поїздки та позики від Епштейна пов'язані з його державною діяльністю. Водночас у Великій Британії поліція провела обшуки в нерухомості колишнього посла США Пітера Мандельсона через підозри у витоку урядових даних, а прокуратура Парижа відкрила два нових розслідування щодо сексуального насильства та фінансових махінацій, пов'язаних із мережею покійного фінансиста. Латвія також розпочала власну справу щодо торгівлі людьми.

Ситуація всередині США залишається неоднозначною. Попри запевнення ФБР про те, що всі важливі файли вже оприлюднені, Генеральний прокурор Пам Бонді підтвердила проведення внутрішніх розслідувань, зокрема щодо зв'язків Епштейна з відомими демократами, такими як Білл Клінтон. Це викликало критику з боку опонентів адміністрації, які звинувачують владу в «політичному правосудді» та вибірковому підході до розслідувань. Поки Трамп називає справу Епштейна «містифікацією» і закликає країну «рухатися далі», європейські прокурори демонструють рішучість у притягненні до відповідальності еліт, що створює глибокий розрив у підходах до правосуддя по обидва боки Атлантики.

Як відомо, король Чарльз III зробив заяву на тлі арешту колишнього принца Ендрю. Він офіційно підтримав дії поліції, підкресливши, що закон є єдиним для всіх, незалежно від титулів чи родинних зв’язків.

Король заявив, що сприйняв новини про арешт експринца Ендрю із «занепокоєнням», а також висловив сподівання на справедливий процес.

Нагадаємо, принцеса Швеції Софія прокоментувала її стосунки з Епштейном. За словами принцеси Софії, вона зустрічалася з Джеффрі Епштейном під час публічних заходів у громадських місцях. «Ми бачилися у ресторані та на кінопоказі, завжди в оточенні інших людей. На щастя, нічого більше не сталося», – стверджувала принцеса.

Також принцеса висловила вдячність тому, що вона не мала спільних справ з Епштейном.