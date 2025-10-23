Головна Країна Політика
Зеленський провів зустріч із президентом Євроради

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський провів зустріч із президентом Євроради
Крім санкцій, лідери обговорили подальшу оборонну допомогу Україні
фото: скріншот з відео

Зеленський подякував ЄС за 19-й пакет санкцій: Обмеження проти нафтового флоту, СПГ та криптосхем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Антоніу Коштою перед засіданням Європейської ради у Брюсселі. Метою зустрічі була координація позицій України та Європейського Союзу. Глава держави висловив вдячність ЄС за затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії, назвавши це «дуже важливим рішенням». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимиром Зеленський.

«Я вдячний Європейському Союзу за 19-й пакет санкцій проти Росії, який затверджений сьогодні, – обмеження проти тіньового нафтового флоту, банківської і фінансової систем, заборону на імпорт російського СПГ і вперше санкції проти криптосхем та платформ. Дуже важливе рішення. Маємо не лише захищатися, але й разом з усією Європою, США тиснути на Путіна, щоб зупинити цю війну», – зазначив президент.

Крім санкцій, лідери обговорили подальшу оборонну допомогу Україні, програму SAFE (безпекова ініціатива, ймовірно) та шлях України до членства в ЄС та кроки, необхідні для відкриття переговорних кластерів.

Володимир Зеленський подякував Антоніу Кошті за зустріч і запрошення взяти участь у засіданні, підкресливши необхідність спільних і рішучих дій, які «змусять Росію завершити агресію».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за ухвалення 19-го санкційного пакета проти Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

Зеленський заявив, що ухвалення цього пакета санкцій – це демонстрація єдності Європою в час, коли Росія посилює терор і удари по цивільних. Український лідер наголосив, що у межах цих санкцій вперше потрапили під обмеження криптоплатформи і криптовалютні схеми, які Росія використовує для обходу обмежень.

Теги: Володимир Зеленський Європа

