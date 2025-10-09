Зеленський пояснив природу українофобії Орбана

Глава української держави Володимир Зеленський пояснив, чому Угорщина наразі не підтримує Україну в її прагненнях до Європейського Союзу

Президент України вважає, що тема України – головний стимул зростання рейтингу партії Орбана перед виборами

Глава української держави Володимир Зеленський пояснив, чому Угорщина наразі не підтримує Україну в її прагненнях до Європейського Союзу, вказавши на внутрішньополітичні чинники. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна – вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз – цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем'єр-міністра в Угорщині. Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує. На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат», – пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що для угорського прем'єра Україна є одним із головних, а можливо, й головним стимулом для зростання рейтингу його партії. Зокрема, на основі блокування України він намагається підвищити підтримку серед свого електорату. Тому, як каже Зеленський, він буде робити все можливе, щоб продовжувати блокувати Україну.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан рбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у використанні «тактики морального шантажу», нібито з метою змусити Європейський Союз активніше підтримувати Україну.

Також Орбан виступив проти приєднання Угорщини до єврозони, де діє валюта євро, ризиком для країни. Політик переконаний, що Євросоюз перебуває у кризі та може розпастися без серйозних реформ.

Зауважимо, запуск переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу, ймовірно, буде відкладено щонайменше до квітня 2026 року, коли в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

До слова, Європейська комісія привітала план глави Євроради Антоніу Кошти, за яким можна буде обійти вето Угорщини та продовжити процес вступу України та Молдови до ЄС.

Нагадаємо, у квітні 2026 року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. Наразі опитування свідчать про те, що чинний прем'єр-міністр Віктор Орбан не зможе перемогти.