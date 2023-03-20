Стало відомо, скільки коштів витратив Пентагон на військову допомогу Україні
Пентагон: обсяг військової допомоги Україні за час роботи Байдена перевищив $33 млрд
З початку роботи чинної адміністрації президента США Джо Байдена обсяг військової допомоги Україні перевищив $33 млрд. Про це йдеться у заяві Пентагону.
Як випливає документу оборонного відомства, загалом Вашингтон надав Києву понад $33,2 млрд. військової допомоги. Серед іншого у документі перераховано такі пункти військової допомоги від США:
• понад 1600 зенітних комплексів Stinger;
• Понад 8500 протитанкових систем Javelin;
• понад 58 000 інших протитанкових систем і боєприпасів;
• 160 155-мм гаубиць і понад 1 500 000 155-мм артилерійських снарядів;
• понад 6000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
• Понад 12 000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);
• 100 тис. 125-мм танкових боєприпасів;
• 45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;
• 20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;
• 50 000 122-мм ракет ГРАД;
• 72 одиниць 105-мм гаубиць та понад 400 000 105-мм артилерійських снарядів;
• Понад 300 тактичних транспортних засобів для буксирування зброї;
• 36 тактичних машин для відновлення обладнання;
• 30 автомобілів боєприпасів;
• Вісім броньованих транспортних засобів;
• 38 ракетно-артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси;
• 30 одиниць 120-мм мінометних систем;
• десять мінометних систем калібру 82 мм;
• 45 одиниць 81-мм мінометних систем;
• 58 одиниць 60-мм мінометних систем;
• Понад 200 000 мінометних снарядів;
• Понад 2500 ракет (TOW);
• Понад 1 500 000 патронів калібру 25 мм.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про новий пакет військової допомоги Києву на 350 мільйонів доларів. Пакет включає нові боєприпаси для Himars та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети Harm, протитанкову зброю та катери.
«Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів» – йдеться у повідомленні. Неназвані чиновники додали, що допомогу буде взято із запасів Пентагону в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності військ, тому її можна буде швидко доставити до України.
Нагадаємо, американський лідер Джо Байден на своїй сторінці у Twitter опублікував інтригуючий напис. Президент опублікував фото у блакитно-жовтих тонах і написав «завтра».
Крім того, країни Євросоюзу (ЄС) затвердили план передачі Україні мільйона снарядів у найближчі 12 місяців. Міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України. На ці заходи планують виділити 2 млрд євро.
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