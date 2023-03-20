Стало відомо, скільки коштів витратив Пентагон на військову допомогу Україні

Пентагон: обсяг військової допомоги Україні за час роботи Байдена перевищив $33 млрд

З початку роботи чинної адміністрації президента США Джо Байдена обсяг військової допомоги Україні перевищив $33 млрд. Про це йдеться у заяві Пентагону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як випливає документу оборонного відомства, загалом Вашингтон надав Києву понад $33,2 млрд. військової допомоги. Серед іншого у документі перераховано такі пункти військової допомоги від США:

• понад 1600 зенітних комплексів Stinger;

• Понад 8500 протитанкових систем Javelin;

• понад 58 000 інших протитанкових систем і боєприпасів;

• 160 155-мм гаубиць і понад 1 500 000 155-мм артилерійських снарядів;

• понад 6000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

• Понад 12 000 155-мм снарядів дистанційних протиброньових мін (RAAM);

• 100 тис. 125-мм танкових боєприпасів;

• 45 000 артилерійських снарядів калібру 152 мм;

• 20 000 артилерійських снарядів калібру 122 мм;

• 50 000 122-мм ракет ГРАД;

• 72 одиниць 105-мм гаубиць та понад 400 000 105-мм артилерійських снарядів;

• Понад 300 тактичних транспортних засобів для буксирування зброї;

• 36 тактичних машин для відновлення обладнання;

• 30 автомобілів боєприпасів;

• Вісім броньованих транспортних засобів;

• 38 ракетно-артилерійських систем високої мобільності та боєприпаси;

• 30 одиниць 120-мм мінометних систем;

• десять мінометних систем калібру 82 мм;

• 45 одиниць 81-мм мінометних систем;

• 58 одиниць 60-мм мінометних систем;

• Понад 200 000 мінометних снарядів;

• Понад 2500 ракет (TOW);

• Понад 1 500 000 патронів калібру 25 мм.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про новий пакет військової допомоги Києву на 350 мільйонів доларів. Пакет включає нові боєприпаси для Himars та гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети Harm, протитанкову зброю та катери.

«Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів» – йдеться у повідомленні. Неназвані чиновники додали, що допомогу буде взято із запасів Пентагону в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності військ, тому її можна буде швидко доставити до України.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден на своїй сторінці у Twitter опублікував інтригуючий напис. Президент опублікував фото у блакитно-жовтих тонах і написав «завтра».

Крім того, країни Євросоюзу (ЄС) затвердили план передачі Україні мільйона снарядів у найближчі 12 місяців. Міністрам закордонних справ країн Європейського союзу вдалося досягнути прогресу у питанні спільної закупівлі боєприпасів для України. На ці заходи планують виділити 2 млрд євро.