Головна Світ Політика
search button user button menu button

Конгресвумен Грін заявила, що припиняє «токсичну» риторику через загрозу своїй безпеці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Конгресвумен Грін заявила, що припиняє «токсичну» риторику через загрозу своїй безпеці
Республіканка запевнила, що працює над тим, аби «припинити політичні чвари»
фото: AP

Марджорі Тейлор Грін заявила, що більше не братиме участі в «токсичній» політичній риториці, яка підживлює конфлікти

Колишня соратниця Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що припиняє використовувати «токсичну» риторику та образливі коментарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Найбільш образливе, що сказав (Трамп – «Главком»), і що є цілковитою неправдою, – він назвав мене зрадницею. І це надзвичайно неправильно», – заявила вона.

За словами Грін, такі оцінки можуть радикалізувати людей проти неї та поставити її життя під загрозу. Водночас вона публічно перепросила за свої виловлювання.

«Хочу сказати смиренно: вибачте за участь у токсичній політиці… Це дуже шкодить нашій країні. Про це я багато думала, особливо після вбивства (республіканського активіста – «Главком») Чарлі Кірка», – пояснила Грін.

Грін також запевнила, що працює над тим, аби «припинити політичні чвари» й закликала людей «бути добрими одне до одного». «Я подаю приклад власними словами й діями та сподіваюся, що президент Трамп зробить те саме», – додала конгресвумен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Конгресу щодо запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії, які можуть зачепити і треті країни

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
Президент США заявив, що Путін прагне миру
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
17 жовтня, 22:30
Ракета Tomahawk
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
22 жовтня, 22:24
Ізраїльські війська заявили, що бойовики обстріляли їх з РПГ та вели снайперський вогонь
У Секторі Гази порушено режим припинення вогню
19 жовтня, 15:58
Трамп хотів зустрітися з російським диктатором у Будапешті
Зустріч Трампа та Путіна скасовано? Версія The Telegraph
21 жовтня, 21:27
Законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тис. українських дітей
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
22 жовтня, 21:44
Генсек НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп на зустрчі у Білому домі
Трамп і Рютте тиснуть на Італію через закупівлю зброї для України
24 жовтня, 23:51
Трамп розповів, чому зустріч із лідером КНДР не відбулася
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
30 жовтня, 13:07
Трамп: Ми негайно завершимо цей шатдаун-шантаж, проведемо усю нашу програму, і зробимо життя американців настільки добрим
Трамп закликав скасувати правило, яке дозволяє демократам блокувати роботу уряду
2 листопада, 05:03

Політика

Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна
Трамп закликав Палату представників проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна
Ексдиректор ЦРУ увійшов до дорадчої ради компанії, яка виробляє ракети «Фламінго» – АР
Ексдиректор ЦРУ увійшов до дорадчої ради компанії, яка виробляє ракети «Фламінго» – АР
Рубіо: Венесуельський картель потрапить у список терористичних організацій
Рубіо: Венесуельський картель потрапить у список терористичних організацій
Конгресвумен Грін заявила, що припиняє «токсичну» риторику через загрозу своїй безпеці
Конгресвумен Грін заявила, що припиняє «токсичну» риторику через загрозу своїй безпеці
Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією
Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією
Німецька компанія продовжує закуповувати мільярди кубів зрідженого газу з Росії
Німецька компанія продовжує закуповувати мільярди кубів зрідженого газу з Росії

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua