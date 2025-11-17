Конгресвумен Грін заявила, що припиняє «токсичну» риторику через загрозу своїй безпеці

Республіканка запевнила, що працює над тим, аби «припинити політичні чвари»

Марджорі Тейлор Грін заявила, що більше не братиме участі в «токсичній» політичній риториці, яка підживлює конфлікти

Колишня соратниця Дональда Трампа, конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила, що припиняє використовувати «токсичну» риторику та образливі коментарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Найбільш образливе, що сказав (Трамп – «Главком»), і що є цілковитою неправдою, – він назвав мене зрадницею. І це надзвичайно неправильно», – заявила вона.

За словами Грін, такі оцінки можуть радикалізувати людей проти неї та поставити її життя під загрозу. Водночас вона публічно перепросила за свої виловлювання.

«Хочу сказати смиренно: вибачте за участь у токсичній політиці… Це дуже шкодить нашій країні. Про це я багато думала, особливо після вбивства (республіканського активіста – «Главком») Чарлі Кірка», – пояснила Грін.

Грін також запевнила, що працює над тим, аби «припинити політичні чвари» й закликала людей «бути добрими одне до одного». «Я подаю приклад власними словами й діями та сподіваюся, що президент Трамп зробить те саме», – додала конгресвумен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав ініціативу Конгресу щодо запровадження нових, жорстких санкцій проти Росії, які можуть зачепити і треті країни