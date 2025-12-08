Головна Світ Політика
«Рухається у поганому напрямку». Трамп розкритикував Європу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент США Дональд Трамп висловив свою стурбованість щодо розвитку ситуації в Європі
скриншот з відео

«Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою»

Президент США Дональд Трамп висловив свою стурбованість щодо розвитку ситуації в Європі. Він заявив, що європейські країни повинні бути обережними у своїх діях, адже напрямок, в якому рухається Європа, є небезпечним, пише «Главком».

«Європа має бути дуже обережною. Ми хочемо, щоб Європа залишалася Європою. Європа рухається у поганому напрямку. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалась», – зазначив Трамп, підкреслюючи свою стурбованість щодо майбутнього континенту.

До слова, європейці переважно не довіряють президенту США Дональду Трампу, вважаючи його радше загрозою для континенту, ніж надійним партнером. 

Раніше американський мільярдер Ілон Маск закликав закрити Європейський Союз і повернути суверенітет країнам блоку. 

Нагадаємо, заступник держсекретаря США Крістофер Ландау розкритикував європейських союзників по НАТО за те, що вони надають перевагу власній оборонній промисловості, ігноруючи американських постачальників зброї.

Теги: Європа Дональд Трамп

