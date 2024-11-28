Припинення вогню з «Хезболлою»: Байден підштовхує Нетаньягу до ще однієї угоди – Axios

Розмова між Байденом і Нетаньягу відбулася незабаром після того, як Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню в Лівані

Байден має намір продовжувати наполягати на укладенні угоди про звільнення заручників у Секторі Гази

Президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що після угоди про припинення вогню в Лівані тепер слід зосередитися на досягненні угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Секторі Гази. Про це повідомляє Axios з посиланням на двох американських посадовців.

Джерела ЗМІ заявили, що Байден має намір продовжувати наполягати на укладенні угоди про звільнення заручників до свого останнього дня на посаді.

«Байден вважає, що нічого не робити і просити сім'ї заручників чекати до 20 січня було б божевіллям», – сказав один з помічників Байдена в інтерв'ю виданню.

Двоє американських посадовців сказали, що розмова між Байденом і Нетаньягу відбулася незабаром після того, як Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню в Лівані. Розмова тривала кілька хвилин, і єдиною темою, яка піднімалася, крім Лівану, була угода про звільнення заручників і встановлення режиму припинення вогню в Газі.

«Зараз у нас є можливість. Давайте звільнимо заручників», – сказав Байден Нетаньягу, за словами американських посадовців, які стверджують, що прем'єр-міністр відреагував позитивно і сказав, що хоче спробувати.

Ізраїльські та американські офіційні особи заявили, що угода про припинення вогню в Лівані збільшує шанси на укладення угоди щодо Гази, навіть якщо вона передбачає лише реалізацію першого етапу запропонованої угоди і звільнення лише частини заручників.

Високопоставлений міністр ізраїльського уряду повідомив виданню, що Нетаньягу зацікавлений в тому, щоб домогтися часткового звільнення заручників, яке не зобов'язувало б його погодитися на припинення війни і повне виведення ізраїльських сил з Гази.

ХАМАС вимагає, що будь-яка угода повинна включати припинення війни і повне виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази. Критики Нетаньягу, серед яких багато сімей заручників, звинувачують його в тому, що він підриває угоду заради власного політичного виживання.

Байден і його команда публічно покладають відповідальність на ХАМАС і звинувачують його в тому, що він перешкоджає досягненню угоди. Але в приватних розмовах президент і його помічники також покладають частину відповідальності на Нетаньягу.

Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

Як повідомив конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою» була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах.

До слова, майбутній радник Трампа назвав війну Росії проти України «м'ясорубкою» і порівняв її з окопною Першою світовою.