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Ізраїль і Ліван офіційно прийняли угоду про перемир'я – Байден

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ізраїль і Ліван офіційно прийняли угоду про перемир'я – Байден
Байден підкреслив, що США разом із Францією та іншими країнами «нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу» сторонам конфлікту
фото з відкритих джерел

Протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану

Президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о 4 годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться. Про Байден написав в соцмережі Х.

За його словами, протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану. Байден підкреслив, що США разом із Францією та іншими країнами «нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу» сторонам конфлікту.                                                                                                                 

«Це має стати постійним припиненням бойових дій. Тому, що залишилося від «Хезболли» та інших терористичних організацій, не буде дозволено, підкреслюю, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю. Американські війська не будуть розміщені на півдні Лівану. Це відповідає моїм зобов'язанням перед американським народом не залучати американські війська до бойових дій у цьому конфлікті», – зазначив він.

Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.

Раніше Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом «Хезболла» і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як подати його громадськості. 

Радник президента США Амос Хохштейн заявив ізраїльським офіційним особам, що це їх останній шанс просунутися в реалізації угоди і що, якщо вони її не ухвалять, він відмовиться від своїх зусиль. У такому разі Ізраїлю та «Хезболлі» доведеться чекати на вступ на посаду обраного президента Дональда Трампа в січні.

Раніше «Хезболла» випустила по Ізраїлю 250 ракет. Бойовики ліванського угруповання «Хезболла» обстріляли ракетами передмістя Тель-Авіва. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.

Також повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення. 

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Теги: Джозеф Байден Ізраїль війна тероризм Ліван соцмережі

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