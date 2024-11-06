Байден привітав Трампа з перемогою на виборах

Байден та Трамп незабаром обговорять перехідний період після виборів у США

Президент Джо Байден зателефонував Дональду Трампу, аби привітати з перемогою на виборах у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на Білий дім.

Байден також запросив Трампа до Білого дому для обговорення перехідного періоду. Дату зустрічі політики узгодять найближчим часом.

Байден також поспілкувався з Камалою Гарріс та привітав її з проведеною виборчою кампанією. У четвер, 7 листопада, чинний президент планує виступити зі зверненням щодо результатів виборів.

Мапа президентських виборів у США

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 292 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 224 голосів виборників.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах. Згодом вона привітала республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

До слова, деякі демократи покладають відповідальність за програш Камали Гарріс на виборах на американського лідера Джо Байдена.