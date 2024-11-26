Байден і Макрон збираються оголосити про перемир'я між Ізраїлем та «Хезболлою» – Reuters

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відмовився коментувати повідомлення про погодження тексту угоди

Президент Сполучених Штатів Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон протягом 36 годин оголосять про припинення вогню в Лівані між Ізраїлем і угрупованням «Хезболла». Про це повідомляє Reuters.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі у Вашингтоні заявив, що «ми близькі до заключення угоди».

Французьке головування зазначило, що переговори про припинення вогню досягли суттєвого прогресу. В Єрусалимі високопоставлений ізраїльський чиновник зазначив агентству, що уряд Ізраїлю збереться у вівторок, 26 листопада, щоб схвалити угоду про перемир'я з «Хезболлою».

«Ми продовжуємо працювати з нашими американськими партнерами в цьому напрямку і сподіваємося, що всі залучені сторони скористаються цією можливістю якнайшвидше», – йдеться в заяві.

Офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відмовився коментувати повідомлення про погодження тексту угоди.

Як повідомив високопоставлений ізраїльський чиновник, Кабінет міністрів Ізраїлю планує затвердити текст угоди у вівторок, 26 листопада.

Раніше ізраїльські чиновники заявили, що угода про припинення війни наближається, хоча деякі питання залишаються невирішеними. Два високопоставлених ліванських чиновника висловили стриманий оптимізм, навіть попри те, що Ізраїль продовжує обстріли з авіації, а «Хезболла» – ракетні удари.

Нагадаємо, Ізраїль підписав угоду про припинення вогню з ліванським рухом «Хезболла» і тепер прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу працює над тим, як подати його громадськості.

Радник президента США Амос Хохштейн заявив ізраїльським офіційним особам, що це їх останній шанс просунутися в реалізації угоди і що, якщо вони її не ухвалять, він відмовиться від своїх зусиль. У такому разі Ізраїлю та «Хезболлі» доведеться чекати на вступ на посаду обраного президента Дональда Трампа в січні.

Раніше «Хезболла» випустила по Ізраїлю 250 ракет. Бойовики ліванського угруповання «Хезболла» обстріляли ракетами передмістя Тель-Авіва. Поліція повідомила, що ракети впали у районі Петах-Тіква на східній стороні ізраїльської столиці, кілька людей отримали незначні поранення.

Також повідомлялося, що в результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.