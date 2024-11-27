Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню
Адміністрація Байдена інформувала команду Трампа щодо угоди припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою»
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою», укладена за посередництва адміністрації Джо Байдена, була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах. Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц.
Волтц заявив, що «всі сідають за стіл переговорів через президента Трампа». «Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не буде толеруватися. Я радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході», – зазначив Майк Волтц.
Разом з тим він додав, що іранський режим є першопричиною хаосу і терору, який розгорнувся в регіоні. «Ми не будемо миритися зі статус-кво, коли він підтримує тероризм», – заявив він.
Як зазначається, адміністрація Байдена інформувала нову адміністрацію Трампа про свої зусилля з укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою».
Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.
Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.
До слова, конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, назвав війну Росії проти України «м'ясорубкою» і порівняв її з окопною Першою світовою.
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