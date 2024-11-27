Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню
За словами Майка Волтца, «всі сідають за стіл переговорів через президента Трампа»
фото з відкритих джерел

Адміністрація Байдена інформувала команду Трампа щодо угоди припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою»

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою», укладена за посередництва адміністрації Джо Байдена, була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах. Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Волтц заявив, що «всі сідають за стіл переговорів через президента Трампа». «Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не буде толеруватися. Я радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході», – зазначив Майк Волтц.

Разом з тим він додав, що іранський режим є першопричиною хаосу і терору, який розгорнувся в регіоні. «Ми не будемо миритися зі статус-кво, коли він підтримує тероризм», – заявив він.

Як зазначається, адміністрація Байдена інформувала нову адміністрацію Трампа про свої зусилля з укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою».

Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

До слова, конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, назвав війну Росії проти України «м'ясорубкою» і порівняв її з окопною Першою світовою.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Дональд Трамп Джозеф Байден Ліван радник війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні
Посол Австрії: Ми готові прийняти нову хвилю біженців у разі погіршення ситуації в Україні
Сьогодні, 06:20
Третій штурмовій вистачає людей, щоб не тільки підтримувати чисельний склад, але й постійно його збільшувати
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
22 листопада, 17:00
Ціна криптовалюти зросла більш ніж удвічі
Вартість Bitcoin вперше перевищила $96 тисяч
21 листопада, 12:59
Трамп раніше обіцяв зупинити війну в Україні за добу
Українські єврооблігації зросли на тлі перемоги Трампа на виборах
14 листопада, 12:26
Інструктор визначає, наскільки точно новачки влучили по мішені у стрільбі зі 100 метрів
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані Технології війни
13 листопада, 10:10
Дональд Трамп може активно взятись за мігрантів у США
Що може зробити Трамп у перший день президентства? Прогноз Associated Press
11 листопада, 14:56
Нардепка підтримує, аби українські жінки з 18 років проходили як і чоловіки – базову військову підготовку або йшли на військову кафедру
«Змусить думати про виїзд закордон». Нардепка відреагувала на заклики щодо мобілізації жінок
7 листопада, 21:40
21 липня президент США Джо Байден офіційно зняв свою кандидатуру з президентських виборів
Вибори у США: демократи знайшли причину поразки Гарріс
6 листопада, 20:36
«Буча» – це художній фільм про війну, знятий під час повномасштабного вторгнення
«Буча». У прокат виходить фільм, який ще до прем'єри спровокував багато суперечок
6 листопада, 15:37

Політика

У Грузії керівна партія обрала кандидата на пост президента
У Грузії керівна партія обрала кандидата на пост президента
Путін під час війни з Україною готує казахам союз
Путін під час війни з Україною готує казахам союз
Ракета «Орєшнік», що вдарила по Дніпру, була без вибухівки – Reuters
Ракета «Орєшнік», що вдарила по Дніпру, була без вибухівки – Reuters
Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню
Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню
Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ
Країни G7 завершують процес виділення Києву $50 млрд із заморожених активів РФ
Команди Байдена та Трампа розпочали процес передачі влади – CNN
Команди Байдена та Трампа розпочали процес передачі влади – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Третя світова почнеться? Тімоті Снайдер розʼяснив новий задум Путіна
111K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
53K
Зменшення граничного віку для мобілізації: нардеп розповів, коли Рада розгляне законопроєкт
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
12K
Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях
7842
З українських вишів відраховано більше 20 тис. студентів. Міносвіти назвало причину

Новини

Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00
Авіакатастрофа у Литві: падіння вантажного літака зафіксовано на відео
Вчора, 06:25

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua