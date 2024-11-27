Радник Трампа пояснив, чому Ізраїль та «Хезболла» уклали угоду про припинення вогню

За словами Майка Волтца, «всі сідають за стіл переговорів через президента Трампа»

Адміністрація Байдена інформувала команду Трампа щодо угоди припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою»

Угода про припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою», укладена за посередництва адміністрації Джо Байдена, була досягнута завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах. Про це заявив радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

Волтц заявив, що «всі сідають за стіл переговорів через президента Трампа». «Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не буде толеруватися. Я радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході», – зазначив Майк Волтц.

Разом з тим він додав, що іранський режим є першопричиною хаосу і терору, який розгорнувся в регіоні. «Ми не будемо миритися зі статус-кво, коли він підтримує тероризм», – заявив він.

Як зазначається, адміністрація Байдена інформувала нову адміністрацію Трампа про свої зусилля з укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і «Хезболлою».

Нагадаємо, Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за схвалення угоди про припинення вогню для зупинення бойових дій з угрупованням «Хезболла» в Лівані.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що 27 листопада о четвертій годині ранку за місцевим часом бойові дії на лівансько-ізраїльському кордоні припиняться.

До слова, конгресмен із Флориди Майк Волтц, який стане радником новообраного президента США Дональда Трампа з нацбезпеки, назвав війну Росії проти України «м'ясорубкою» і порівняв її з окопною Першою світовою.