Притула вказав на єдину людину, яка може закінчити війну в Україні

Притула припустив, що Путін живе у власному вигаданому світі, абсолютно не розуміє реального стану справ на фронті

Волонтер скептично оцінив прогнози щодо швидкого миру та пояснив, чому все залежить від диктатора у Кремлі

Відомий український волонтер та громадський діяч Сергій Притула поділився відвертими думками щодо можливих термінів завершення війни в Україні. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «РБК-Україна», повідомляє «Главком».

Так, на думку очільника одного з найбільших благодійних фондів України Сергія Притули, розраховувати на фінал бойових дій цього року не варто. Таку скептичну думку він висловив попри те, що деякі військово-політичні лідери нашої держави говорять про наближення фінішної прямої у війні з Росією.

Сергій Притула переконаний, що терміни завершення бойових дій наразі не залежать виключно від України. За його словами, ключ до миру має лише одна особа – російський диктатор Володимир Путін. От тільки розраховувати на його адекватність Притула не радить.

За словами волонтера, останні заяви очільника Кремля свідчать про те, що Росія поки не демонструє готовності до реальних компромісів чи переговорів. Притула наголосив, що його оцінка базується не на закритій інформації, а на аналізі публічних заяв російського керівництва та ситуації на фронті.

Сергій Притула зазначив, що він ретельно проаналізував останні заяви очільника Кремля на Петербурзькому економічному форумі, де той знову погрожував ракетними комплексами «Орєшнік» та відкидав ідею мирних угод. Активіст переконаний, що російський диктатор повністю ізольований від реальності.

«Моє якесь відчуття, що, мабуть, це не трапиться. Від нас не все залежить. Є безпосередньо одна людина, яка сидить в Кремлі, хоча язик, називати його людиною, не повертається. І, відштовхуючись від його риторики, зокрема, яка зараз була на Петербурзькому економічному форумі, коли Путін заявляє, що немає сенсу вести якісь перемовини, коли він там далі трясе якимось «Орєшником» і так далі», – сказав він.

Також Притула припустив, що Путін живе у власному вигаданому світі, абсолютно не розуміє реального стану справ на фронті та ігнорує внутрішні проблеми самої Росії. Зокрема, лише сміх викликає той факт, що Путін продовжує хвалитися «аналоговнєтною» протиповітряною обороною, попри те, що російські об'єкти регулярно палають на величезній відстані від українського кордону.

Водночас волонтер припускає, чому вище керівництво України, зокрема Президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Кирило Буданов, допускають сценарій швидкого завершення війни. Цілком імовірно, що влада володіє секретними даними про масштаби нарощування українських спроможностей.

Головним важелем тиску, який здатен вибити Росію з її «бульбашки» та змусити сісти за стіл перемовин, Притула називає систематичне перенесення війни на територію агресора. За його оцінкою, формування умовної мертвої зони для російської промисловості та логістики на 1500–2000 кілометрів углиб російської території може стати фактором, який зрештою змусить Москву переглянути свою позицію та погодитися на переговорний процес.

Волонтер високо оцінив роботу українських військових, які вже продемонстрували вразливість російського тилу, успішно атакувавши об'єкти від Туапсе до Санкт-Петербурга та розгромивши порт у Кронштадті безпосередньо під час путінського форуму.

Таким чином, попри те, що ситуація на фронті залишається надзвичайно динамічною, Сергій Притула закликає тверезо оцінювати реальність та готуватися до подальшої боротьби, де головним аргументом України має стати власна далекобійна зброя.

Нагадаємо, Путін дозволив арештовувати майно росіян за критику війни.