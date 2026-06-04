Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
Путін шукає вихід із воєнної пастки
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Путін отримав не перемогу в Україні, а підірвану економіку та удари по Росії

Створена Володимиром Путіним гіперперсоналістська система правління досягла моторошної рівноваги, яка насправді є пасткою як для самого диктатора, так і для всього російського суспільства. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

На перший погляд, путінський режим зберігає стабільність та повний контроль. Економічного краху вдалося запобігти, армія стабільно поповнюється найманцями завдяки високим грошовим виплатам, а сама РФ не виглядає ізольованою, продовжуючи торгівлю з багатьма країнами. Попри зубожіння населення, блокування інтернету та внутрішнє невдоволення, відкритих антивоєнних рухів чи опозиції в країні немає.

Проте здатність затягувати конфлікт не означає перемогу. На фронті російська армія просувається надто повільно, а реальних інструментів для зміни динаміки у Путіна практично не залишилося: загальна мобілізація спровокує серйозний внутрішній протест, а застосування ядерної зброї загрожує жорсткою військовою відповіддю Заходу або розривом відносин із ключовим партнером – Китаєм.

Припинити війну Путін також не може. Фіксація бойових дій по поточній лінії фронту принесе Росії лише незначні території на півдні України. Для росіян, які втратили на фронті близьких, такий мізерний результат стане очевидним доказом безглуздості війни, що вдарить по самолюбству диктатора та підірве його політичні позиції. Тому Путін загнав у глухий кут не лише себе, а й майбутніх наступників, адже будь-який лідер у стилі путінізму буде змушений продовжувати це вічне протистояння, аби не допустити інтеграції мілітаризованої України до західних безпекових структур.

Поки Путін шукає вихід із воєнної пастки, пересічні росіяни залишаються заручниками його режиму. Нинішнє невдоволення громадян викликане не прагненням змін, а глибоким розчаруванням через усвідомлення нескінченності путінізму. Психологічно та політично колективний опір зараз неможливий, адже більшість населення прямо чи опосередковано працює на державну систему, не маючи жодного впливу на її рішення.

Для початку революційних змін людям потрібна віра в краще майбутнє, як це було у Східній Європі 1989 року. Проте Путін свідомо виплекав у росіян максимально низькі очікування, перетворивши колишні обіцянки процвітання на апатичне прийняття диктатури та хронічної війни.

Такий баланс не зможе тривати вічно. Путін, який колись обіцяв стабільність після розпаду СРСР, продемонстрував повну неспроможність як державний діяч, підірвавши економіку та принісши війну на територію самої Росії. Єдиним шляхом до появи компетентної влади в РФ залишається демонтаж путінізму. Проте чим довше існуватиме нинішній нелегітимний режим, тим жорстокішою та руйнівнішою буде майбутня боротьба за владу після відходу Путіна, що зрештою повністю знищить ту стабільність, яку він намагався побудувати понад чверть століття.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо такий формат допоможе пришвидшити завершення війни.

За словами Зеленського, Україна досі очікує на прибуття офіційної переговорної групи зі Сполучених Штатів. Водночас цей процес, на його думку, затягується надто довго.

До слова, посилення російських ударів по Києву може бути пов'язане не лише з військовою ситуацією, а й зі спробою Кремля приховати власні проблеми та посилити позиції перед можливими переговорами. 

Європейські чиновники, які спілкувалися з журналістами на умовах анонімності, розглядають останню ескалацію атак як сигнал, що може свідчити про внутрішні труднощі Росії.

Теги: росія війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія бомбить українців, щоб довести, що ми «один народ»
Росія бомбить українців, щоб довести, що ми «один народ»
Вчора, 08:17
Працівники при цьому стають найбільш вразливою категорією, оскільки втрачають не лише роботу, а й соціальні гарантії та компенсації, передбачені законом
У Росії почалася хвиля «тихих» звільнень працівників – розвідка
4 травня, 10:30
Нині триває 1531-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 4 травня 2026 року
4 травня, 08:20
Внаслідок ворожого удару загинули рятувальники
Через ворожий удар по Полтавщині загинули рятувальники, серед яких Герой України (фото, відео)
5 травня, 09:12
Президент зауважив, що внаслідок удару по Запоріжжю є 37 постраждалих
Атака РФ на Запоріжжя і Дніпро: Зеленський повідомив про загиблих
5 травня, 21:39
Дар'я Стаценко (сидить у центрі з двома дітьми) долучилася до фотосесії з окупантами
Гандболістка з Києва взяла участь у заході на честь російських окупантів
7 травня, 11:03
Голова Дніпропетровської ОВА поінформував про евакуацію людей
Безпекова ситуація на Дніпровщині: президент провів нараду
8 травня, 17:08
Наприкінці грудня 2022 року Василь остаточно вирішив піти до війська
Поліг під час виконання завдання в районі Мар'їнки. Згадаймо Василя Васерука
16 травня, 09:00
Москва вже неодноразово звинувачувала Україну в атаках на Запорізьку АЕС, яку окупує з початку повномасштабного вторгнення
Медведєв пригрозив «симетричним ударом» по АЕС України і країн НАТО
30 травня, 23:50

Політика

Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції
Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Bloomberg: Європа та Україна готують план залучення РФ до мирних переговорів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
Трамп заявив про згоду Ірана допустити американських фахівців до ядерних об'єктів
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
NYT: Війна в Україні загнала Путіна у глухий кут
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Попри масований обстріл Кувейту та Бахрейну, Рубіо стверджує, що війна з Іраном закінчилася
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану
Палата представників США підтримала обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Новини

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)
Вчора, 14:52
Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Вчора, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Вчора, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Вчора, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Вчора, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Вчора, 08:38

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua