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США зупиняють програму для українських біженців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США зупиняють програму для українських біженців
Програма U4U давала право українцям на певний час в'їжджати до США та користувалася чималим попитом
фото з відкритих джерел

Подати заявку на програму United for Ukraine (U4U) для українських біженців наразі неможливо

Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни до США. Мова йде про United for Ukraine (U4U). Про це повідомила Служба громадянства та імміграції США (USCIS).

Зазначимо, що ця програма давала право українцям на певний час в'їжджати до США, якщо в них були фінансові спонсори, та користувалася чималим попитом.

«У зв’язку з виконавчим наказом від 20 січня 2025 року «Захист наших кордонів», USCIS призупиняє прийом форми I-134A, онлайн-запиту стати спонсором і декларації про фінансову підтримку», – йдеться у попередженні.

Проте зазначається, що заявки, які вже подані, все таки розглянуть.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. 

Більше того, українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування. Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. З повним списком програм, які реалізуються в Україні, можна ознайомитись тут.

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Теги: США фінансування наказ Україна біженці

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