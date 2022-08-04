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Про що мріяла Людмила Путіна? Журналісти знайшли щоденник ексдружини диктатора

Надія Клочко
Сьогодні, 20:20 glavcom.ua
Про що мріяла Людмила Путіна? Журналісти знайшли щоденник ексдружини диктатора
Путін розлучився з дружиною у 2013 році
фото: Reuters

Якщо вірити «щоденнику Путіної», проблеми у сім’ї російського диктатора почалися ще у 2008 році

Журналісти знайшли блог на популярному російському сайті LiveJournal, який, імовірно, вела колишня дружина російського диктатора Людмила Путіна під псевдонімом. Автори розслідування дійшли висновку, що блог вела Людмила Путіна, оскільки подробиці, які описувалися у публікаціях, дійсно співпадають із подіями у її житті. Про це йдеться у розслідуванні Фонду боротьби із корупцією Олексія Навального.

Розслідувачі зазначають, що Путіна звела блог у 2006 році під псевдонімом llenaa. Зазначається, авторка блогу часто розповідала про сім’ю, зокрема, переповідала «фірмові» анекдоти Володимира Путіна, багато її дописів містили псевдопсихологічні статті та психологічні тести на різні теми. Водночас, як зазначають автори розслідування, llenaa у своєму блозі вкрай бурхливо реагувала на будь-яку критику Росії чи її президента.

З 2008 року жінка почала скаржитися на чоловіка, який «п’є її кров», та розповідати про різних залицяльників. Також вона обговорює зі своїми читачами те, як пережити розлучення та як справлятися зі сварками у сім’ї. Вона також ділилася своїми мріями про свободу. Як відомо, Людмила Путіна офіційно розлучилася з чоловіком лише через сім років після цього – у 2013 році. 

Також розслідувачі з’ясували, що колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила отримує сотні мільйонів рублів прибутку завдяки масштабному маєтку у центрі Москви, яку їй передала влада міста. Зазначається, Людмила Путіна з 2000-их займалася так званим Центром розвитку російської мови, який був створений під неї.

Мерія Москви та Управління справами президента РФ передали цьому Центру у власність ділянку землі та дореволюційний маєток по вулиці Воздвиженка, 9 у центрі Москви. У ньому зробили ремонт, надбудувавши два поверхи, і перейменували на Центр розвитку міжособистісних комунікацій. Зараз ним керує новий чоловік Путіної Артур Очеретний.

Формально Путіна не має стосунку до Центру і жодних формальних посад у неї немає. Усі дозволи на реконструкцію Центра і його фінансування виділялися саме Очеретному, який з 2003 року займався «організацією заходів і свят», а в 2010 році став директором Центру розвитку міжособистісних комунікацій.

«Центр здає будинок в оренду особистій фірмі Людмили «Меридіан», а той уже здає її в суборенду ВТБ, Сбєру і комерційним фірмам. Фактично весь прибуток осідає у Людмили, за оренду вона платить у рази менше, ніж отримує від суборенди. На оренді на рік фірма Людмили заробляє більше 250 млн рублів, з яких ВТБ і Сбєр дають понад 150 млн», – йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що фактично колишній дружині Путіна віддали для збагачення маєток та земельну ділянку в центрі Москви приблизною вартістю 10 млрд рублів. Також Центр отримує державне фінансування. Три найбільші спонсори: мерія Москви, «Газпромбанк» і «Сєвєрсталь» близького до Путіна олігарха Олексія Мордашова. Всього за три роки від мерії Центр отримав 175 млн рублів, від «Газпромбанку» – 140 млн і від «Сєвєрсталі» – 100 млн.

«Ці гроші теж осідають у кишені у компанії Людмили: Центр дає позику фірмі «Меридіан», «Меридіан» одразу – Людмилі», – розповіли розслідувачі.

Фірма «Меридіан» платить Путіній по мільйони рублів «зарплати» і «премій». За два роки колишня дружина Путіна заробила 232 млн рублів. У розслідуванні вказується, що поки що, ні Очеретний, ні колишня дружини Путіна, які володіють майном у Європі (зокрема віллою у Франції), не потрапили під санкції ЄС за війну Росії проти України.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов повідомив, що російський президент Володимир Путін може активно використовувати двійників. За інформацією Буданова, російський диктатор дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність. 

Раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.

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Теги: Олексій Навальний путін росія

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