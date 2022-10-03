Проросійська партія – за бортом. Оголошено результати виборів у Латвії

Найпопулярніша серед російськомовних латвійців партія «Згода» не подолала прохідний бар'єр на парламентських виборах

У Латвії в суботу, 1 жовтня, пройшли парламентські вибори. За результатами виборів, лідирує партія чинного прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша «Нова єдність». За неї проголосували 19% виборців, свідчать дані центральної виборчої комісії країни.

57-річний Каріньш очолив уряд Латвії у січні 2019 року. З початку повномасштабної війни Росії проти України він зайняв жорстку позицію щодо РФ, зокрема, й щодо обмежень на в'їзд до Латвії росіян.

На другому місці за кількістю голосів слідує «Союз зелених і селян» із 12,5% голосів, за ним – «Об'єднаний список» – 10,9%. Прохідний бар'єр, встановлений на рівні п'яти відсотків голосів, долають ще п'ять партій

Найпопулярніша серед російськомовних латвійців партія «Згода», яка отримала найбільшу кількість голосів на двох попередніх виборах, але не увійшла до уряду, бо його вдалося сформувати коаліції меншості, не подолала прохідний бар'єр. Після початку війни в Україні в «Згоді» засудили дії Росії. На думку експертів, саме ця позиція могла зіграти проти популярності партії, за яку голосували виборці, які симпатизують РФ. Зауважимо, що етнічні росіяни складають приблизно чверть населення Латвії – близько 1,9 млн людей.

Явка на виборах склала 59% і була на 4,5% вищою, ніж на попередніх.

Нагадаємо, раніше Литва та Латвія виступили з заявами, що не збираються допомагати росіянам, які тікають від мобілізації.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав громадян своєї країни не відвідувати Росію. А тих, хто зараз перебуває в РФ просять залишити її якнайшвидше.

Починаючи з 19 вересня Латвія обмежила громадянам РФ в'їзд на територію країни за шенгенськими візами.