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Протести в Ізраїлі: поліція розігнала демонстрантів водометами (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Протести в Ізраїлі: поліція розігнала демонстрантів водометами (відео)
Протест у Тель-Авіві
Фото: Associated Press

Демонстранти заблокували центральну вулицю Тель-Авіва приблизно на п'ять годин

Поліціянти силою розігнали масовий протест проти судової реформи у Тель-Авіві, Ізраїль. Проти демонстрантів використали водомети. Про це повідомляє The times of Israel.

Зазначається, що демонстранти заблокували центральну вулицю міста приблизно на п'ять годин. Десятки кінних офіцерів, які супроводжували важкі автомобілі та водомети, розігнали масову акцію протесту в ізраїльській столиці.

Видання пише, що перед тим, як застосувати силу, поліція вела переговори з протестувальниками, більшість із яких зійшли з дороги добровільно. Після відходу учансиків акції комунальні служби розпочали прибирати сміття та гасити вогнище на проїжджій частині.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю, 26 березня, відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди з судовою реформою. Через це на акціях протесту в Тель-Авіві зібралися тисячі людей, протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер партії ШАС Ар'є Дері під тиском масових протестів виступають за припинення просування закону про судову реформу.  

Теги: Ізраїль протест поліція Беньямін Нетаньягу судова реформа

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