Протести в Ізраїлі: поліція розігнала демонстрантів водометами (відео)

Демонстранти заблокували центральну вулицю Тель-Авіва приблизно на п'ять годин

Поліціянти силою розігнали масовий протест проти судової реформи у Тель-Авіві, Ізраїль. Проти демонстрантів використали водомети. Про це повідомляє The times of Israel.

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Зазначається, що демонстранти заблокували центральну вулицю міста приблизно на п'ять годин. Десятки кінних офіцерів, які супроводжували важкі автомобілі та водомети, розігнали масову акцію протесту в ізраїльській столиці.

השוטרים מנסים לפנות את המפגינים מאיילון באמצעות פרשים ומכת"זיות, במקום עימותים בין הצדדים@lielkyzer pic.twitter.com/G6WTDrzhjW Будь ласка, читайте текст після реклами March 27, 2023

Видання пише, що перед тим, як застосувати силу, поліція вела переговори з протестувальниками, більшість із яких зійшли з дороги добровільно. Після відходу учансиків акції комунальні служби розпочали прибирати сміття та гасити вогнище на проїжджій частині.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в неділю, 26 березня, відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта після його незгоди з судовою реформою. Через це на акціях протесту в Тель-Авіві зібралися тисячі людей, протестувальники прорвалися до резиденції глави уряду у Єрусалимі.

Now in Tel Aviv pic.twitter.com/v0ySCT7eeW Будь ласка, читайте текст після реклами March 26, 2023

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер партії ШАС Ар'є Дері під тиском масових протестів виступають за припинення просування закону про судову реформу.