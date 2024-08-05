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Трамп пообіцяв Зеленському домогтися справедливого миру — Politico

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп пообіцяв Зеленському домогтися справедливого миру — Politico
Можливе обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до скорочення військової допомоги Україні та підштовхнути Київ до мирної угоди в інтересах Росії
фото: uazmi.org

Колишній президент США пообіцяв Україні мир, але з можливими змінами в американській підтримці

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на виборах він докладатиме зусиль для досягнення справедливого миру для України. Про це інформує Politico.

Як пише видання, Трамп і його потенційний віцепрезидент Джей Ді Венс обіцяють швидкий кінець війні, але одночасно можуть зменшити американську підтримку України та НАТО. На відміну від них, Камала Гарріс, ймовірна кандидатка від Демократичної партії, планує продовжити політику Джо Байдена, забезпечуючи Україні поступову і значну допомогу.

Перемога Трампа не означає автоматичну катастрофу для України. У команді Трампа є потенційні союзники України, такі як ексочільник Ради нацбезпеки Роберт О'Браєн, колишній держсекретар Майк Помпео і сенатор від штату Арканзас Том Коттон. Крім того, Трамп, попри його ізоляціоністські погляди, вже надавав військову допомогу Україні, зокрема, у 2017 році поставивши протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Видання також повідомляє, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, в якій кандидат у президенти США назвав повідомлення про свою можливу допомогу Путіну «фейковими новинами» й запевнив українського лідера у своєму намірі домагатися справедливого миру.

Нагадаємо, кандидати від демократів Камала Гарріс та республіканців Дональд Трамп мають рівні шанси виграти президентські вибори у ключових штатах. Про це свідчать дані соціологічного опитування CBS News/YouGov.

Читайте також: Трамп погодився на дебати із Камалою Гарріс: названо дату
Теги: вибори Дональд Трамп партії Володимир Зеленський президент Майк Помпео дебати Камала Гарріс

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