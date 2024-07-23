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На Кіровоградщині засудили чоловіків, які вигадали фейковий батальйон

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На Кіровоградщині засудили чоловіків, які вигадали фейковий батальйон
Також вони брали членські внески з інших чоловіків, які бажали приєднатися
фото ілюстративне

У Кіровоградській області чоловіки, щоб ухилитися від мобілізації, вигадали батальйон 

У Кіровоградській області група чоловіків організувала схему ухилення від мобілізації, продаючи військовозобов'язаним посвідчення члена неіснуючого батальйону«Туран». Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Зловмисники представлялися учасниками іноземного добровольчого батальйону «Туран» та пропонували чоловікам, які бажали уникнути мобілізації, придбати «членство» в організації. Після цього вони навчали їх, як спілкуватися з працівниками Територіальних центрів комплектування (ТЦК) та використовувати посвідчення, щоб уникнути отримання повістки.

Однак, як виявилося, батальйон «Туран» не є чинним військовим формуванням і не належить до жодної зі структур Сил оборони України. Суд визнав учасників групи винними та засудив їх до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном у 3 роки.
 
 Раніше у Києві засудили батька трьох дітей, який відмовився отримувати повістку. 

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

Читайте також: Дезертири, крадії, ухилянти масово мобілізуються. Вражаюча статистика
Теги: дискримінація кримінал ухилянти суд державна служба ЗСУ

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Кримінал

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