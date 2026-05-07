Білий дім звинуватив ЄС у створенні умов для терору

glavcom.ua
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа у новій контртерористичній стратегії заявила, що Європа стала «інкубатором тероризму» через наслідки масової міграції та політику відкритих кордонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

У документі американська сторона визначила наркокартелі Північної та Південної Америки як головну ціль боротьби з тероризмом. Водночас найбільш жорсткі оцінки у стратегії адресовані саме європейським державам.

«Всім ясно, що добре організовані ворожі групи використовують відкриті кордони та пов’язані з ними глобалістські ідеали. Чим більше ці чужі культури розростаються і чим довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантований тероризм», – йдеться у документі.

Автори стратегії наголошують, що країни Європи залишаються «головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом». Однак водночас у Вашингтоні вважають, що континент опинився під серйозною загрозою.

У документі зазначено, що Європа є не лише потенційною мішенню для терористичних атак, але й середовищем, де формуються нові загрози. В адміністрації Трампа переконані, що саме безконтрольна масова міграція стала одним із каналів проникнення терористів до європейських країн.

Також у стратегії наголошується, що європейські держави мають терміново посилити власні контртерористичні заходи, аби «зупинити свій занепад».

Нова хвиля критики пролунала лише через кілька місяців після публікації оновленої стратегії національної безпеки США. Тоді адміністрація Трампа заявила, що Європі загрожує «знищення цивілізації» через міграційні процеси.

Координатор Білого дому з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка повідомив, що представники адміністрації найближчими днями проведуть зустрічі із союзниками для обговорення посилення контртерористичних стратегій.

Нагадаємо, що деякі з ключових союзників США, зокрема Канада та Велика Британія, вважають, що нинішній світовий порядок фактично зруйнований і саме Європа має стати центром формування нової системи міжнародних відносин. 

