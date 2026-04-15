Мінфін США відповів, чи продовжить послаблення санкцій на іранську нафту

Іванна Гончар
США не продовжать послаблення санкцій щодо іранської нафти
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Дозвіл на продаж частини іранської нафти діє до 19 квітня

США не продовжуватимуть тимчасове послаблення санкцій, яке дозволяло продаж частини іранської нафти. Про це стало відомо з повідомлення Міністерства фінансів країни, пише «Главком».

Йдеться про короткостроковий дозвіл на реалізацію нафти, яка вже перебувала в морі. У відомстві підкреслили, що «короткостроковий дозвіл на продаж іранської нафти, яка вже застрягла в морі, закінчується через кілька днів і не буде поновлено».

Раніше адміністрація США дозволила транспортування та продаж такої нафти до 20 березня, а сам дозвіл діє до 19 квітня.

Після завершення цього терміну операції з іранською нафтою знову підпадатимуть під повні санкційні обмеження, якщо Вашингтон не ухвалить нових рішень.

Нагадаємо, 20 березня 2026 року, США офіційно дозволили продаж іранської нафти, що вже перебуває на суднах у морі, терміном на 30 днів. 

До слова, 6 березня, Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі.

Тоді міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що послаблення санкцій проти російської нафти не призведе до суттєвого зростання доходів Москви. Водночас, за даними, The New York Times, під час дії послаблення санкцій Росія отримувала понад $100 млн додаткового доходу щодня.

