Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»

Навчання допомогли Пентагону визначити пріоритети в оборонній сфері

Військові США на авіабазі «Еглін» у Флориді провели масштабні навчання Operation Clear Horizon, змодельовані на основі української успішної атаки проти російської стратегічної авіації під назвою «Павутина». Бійці 10-ї групи спецпризначення відтворювали реальні умови та методи ведення війни в Україні для перевірки американських систем захисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence One.

Під час маневрів використовували широкий спектр безпілотників: від звичайних комерційних моделей до високотехнологічних апаратів зі спрямованими антенами та системою автоматичного перебору частот для протидії РЕБ. Вперше в історії армії США було відпрацьовано атаку через мережу LTE та оптоволокно, що дозволило операторам керувати дронами у Флориді, перебуваючи в штаті Колорадо.

Бригадний генерал Метт Росс зазначив, що навчання допомогли Пентагону визначити пріоритети в оборонній сфері. Зокрема, підрозділи протидії БпЛА потребують створення єдиної системи для інтеграції даних з радарів та засобів радіоелектронної боротьби.

За підсумками операції американське командування також наголосило на необхідності розвитку власних далекобійних дронів. Такі апарати мають бути здатні ефективно уражати стратегічні об'єкти противника, зокрема командні пункти, системи ППО та логістичні вузли.

Нагадаємо, у червні 2025 року Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла.