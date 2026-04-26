Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Навчання допомогли Пентагону визначити пріоритети в оборонній сфері

Військові США на авіабазі «Еглін» у Флориді провели масштабні навчання Operation Clear Horizon, змодельовані на основі української успішної атаки проти російської стратегічної авіації під назвою «Павутина». Бійці 10-ї групи спецпризначення відтворювали реальні умови та методи ведення війни в Україні для перевірки американських систем захисту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Defence One.

Під час маневрів використовували широкий спектр безпілотників: від звичайних комерційних моделей до високотехнологічних апаратів зі спрямованими антенами та системою автоматичного перебору частот для протидії РЕБ. Вперше в історії армії США було відпрацьовано атаку через мережу LTE та оптоволокно, що дозволило операторам керувати дронами у Флориді, перебуваючи в штаті Колорадо.

Бригадний генерал Метт Росс зазначив, що навчання допомогли Пентагону визначити пріоритети в оборонній сфері. Зокрема, підрозділи протидії БпЛА потребують створення єдиної системи для інтеграції даних з радарів та засобів радіоелектронної боротьби.

За підсумками операції американське командування також наголосило на необхідності розвитку власних далекобійних дронів. Такі апарати мають бути здатні ефективно уражати стратегічні об'єкти противника, зокрема командні пункти, системи ППО та логістичні вузли.

Нагадаємо, у червні 2025 року Служба безпеки України провела операцію «Павутина», спрямовану на ураження авіації в Росії. Нею особисто керував голова СБУ Василь Малюк.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина» готувалася понад півтора року.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

Читайте також

Спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф з командувачем армії Пакистану Асімом Муніром у Тегерані
Іран заявив про стратегічну перемогу над США
19 квiтня, 05:28
Генеральний секретар Антоніу Гутерреш закликає всі сторони дотримуватися умов припинення вогню
Припинення вогню у Перській затоці: заява генсека ООН
8 квiтня, 13:38
Поліція Лонг-Біч вилучила людські рештки з парку, де проходило великоднє свято
У Лос-Анджелесі родина знайшли людські останки у парку на великодньому святі
8 квiтня, 13:09
Український лідер зазначив, що припинення вогню – це правильне рішення, що веде до закінчення війни
Зеленський звернувся до Росії після перемир’я між США та Іраном
8 квiтня, 11:46
Андрій Сибіга: «Американська рішучість працює»
Україна відреагувала на мирну угоду між США та Іраном
8 квiтня, 09:37
Ізраїль погодився на перемир’я під тиском союзницьких домовленостей
Ізраїль підтримав перемир'я, але очікував більшого – CNN
8 квiтня, 03:49
Комбінована атака на Україну, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Головне за 3 квітня 2026
Комбінована атака на Україну, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК. Головне за 3 квітня 2026
3 квiтня, 21:08
США скасували санкції проти тимчасової президентки Венесуели
США скасували санкції проти тимчасової президентки Венесуели
2 квiтня, 01:29
Трамп обрав основним місцем проживання обрав свій курорт «Мар-а-Лаго» у Вест-Палм-Біч
Флорида перейменує міжнародний аеропорт на честь Трампа
31 березня, 06:16

Соціум

У Росії уражено Ярославський НПЗ
У Росії уражено Ярославський НПЗ
Безпілотники атакували окупований Крим
Безпілотники атакували окупований Крим
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Безпілотники атакували Тамбовську область
Безпілотники атакували Тамбовську область
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
24 квiтня, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
