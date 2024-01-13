«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва

Підтримка України стала центральним вектором зовнішньої політики Великої Британії після виходу з ЄС

Більшість текстів в іноземних медіа напередодні були присвячені візиту британського премʼєр-міністра Ріші Сунака до Києва, під час якого Велика Британія та Україна підписали безпрецедентну стратегічну безпекову угоду. The Washington Post пише, що цей візит Сунака і підписана з Україною угода надсилають сигнал Володимиру Путіну, що допомога Україні не закінчиться. Сунак привіз Україні дуже своєчасну підтримку.

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«Важливо, щоб Росія бачила, що ми не йдемо, що ми будемо з Україною не лише сьогодні, не лише завтра, але й у довгостроковій перспективі», – сказав Сунак.

Велика Британія і так є одним із найвідданіших партнерів України, але цей візит був дуже своєчасним – він відбувся саме тоді, коли Росія знову активізувала повітряні атаки, а США та ЄС не можуть домовитися про допомогу, зазначають журналісти.

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Підтримка України стала центральним вектором зовнішньої політики Великої Британії після виходу з ЄС. Це дало Лондону можливість продемонструвати свою відмінність від інших європейських урядів.

«Україна не самотня й Україна ніколи не буде сама. Путін може думати, що зможе пережити нас, але він помиляється», – наголосив Ріші Сунак у Києві.

Що передбачає угода

Угода офіційно закріплює підтримку, яку Британія надавала та надаватиме безпеці України, зокрема обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислове співробітництво.

«Перше, що загалом робить цю угоду – вона формалізує ті домовленості щодо безпеки, які у нас зараз є. Друге гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми залишаємось разом з Україною», – сказав Сунак.

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Прем'єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації із партнерами у разі повторення російської агресії.

«Це формалізоване зобов'язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачено відповідний період, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами щодо цієї угоди», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва та оголосив, що Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, який приїхав до Києва. Президент та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття.

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До слова, за особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи.