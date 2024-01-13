Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва
Україна та Велика Британія уклали безпрецедентну безпекову угоду
фото: Офіс президента

Підтримка України стала центральним вектором зовнішньої політики Великої Британії після виходу з ЄС

Більшість текстів в іноземних медіа напередодні були присвячені візиту британського премʼєр-міністра Ріші Сунака до Києва, під час якого Велика Британія та Україна підписали безпрецедентну стратегічну безпекову угоду. The Washington Post пише, що цей візит Сунака і підписана з Україною угода надсилають сигнал Володимиру Путіну, що допомога Україні не закінчиться. Сунак привіз Україні дуже своєчасну підтримку.

«Важливо, щоб Росія бачила, що ми не йдемо, що ми будемо з Україною не лише сьогодні, не лише завтра, але й у довгостроковій перспективі», – сказав Сунак.

Велика Британія і так є одним із найвідданіших партнерів України, але цей візит був дуже своєчасним – він відбувся саме тоді, коли Росія знову активізувала повітряні атаки, а США та ЄС не можуть домовитися про допомогу, зазначають журналісти.

Підтримка України стала центральним вектором зовнішньої політики Великої Британії після виходу з ЄС. Це дало Лондону можливість продемонструвати свою відмінність від інших європейських урядів.

«Україна не самотня й Україна ніколи не буде сама. Путін може думати, що зможе пережити нас, але він помиляється», – наголосив Ріші Сунак у Києві.

Що передбачає угода

Угода офіційно закріплює підтримку, яку Британія надавала та надаватиме безпеці України, зокрема обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислове співробітництво.

«Перше, що загалом робить цю угоду – вона формалізує ті домовленості щодо безпеки, які у нас зараз є. Друге гарантує, що ця підтримка є довгостроковою, щоб Росія розуміла, що ми залишаємось разом з Україною», – сказав Сунак.

Прем'єр Британії пояснив також, що є третій компонент, який запобігає новому нападу після завершення поточної війни.

Президент Володимир Зеленський зі свого боку уточнив, що угода передбачає час на консультації із партнерами у разі повторення російської агресії.

«Це формалізоване зобов'язання наших партнерів. Якщо буде повторення агресії Російської Федерації, передбачено відповідний період, протягом якого ми консультуємося з нашими партнерами щодо цієї угоди», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув з робочим візитом до Києва та оголосив, що Велика Британія збільшила розмір військової допомоги Україні до 2,5 млрд фунтів стерлінгів.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, який приїхав до Києва. Президент та прем'єр Британії підписали договір, який називається «Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії». Відповідно до неї Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. 

До слова, за особливі заслуги в захисті суверенітету й незалежності України, а також за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-британського міждержавного співробітництва Володимир Зеленський нагородив Ріші Сунака орденом Свободи.

Читайте також:

Теги: росія путін Велика Британія Володимир Зеленський Україна Ріші Сунак обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
Зеленський та Сунак уклали безпекову угоду, Київ попрощався з Білоножком. Головне за 12 січня
Вчора, 21:00
Зеленський підписав із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки
Ріші Сунак у Києві. Фоторепортаж
Вчора, 22:56
Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку орден Свободи
Володимир Зеленський вручив Ріші Сунаку орден Свободи
Вчора, 21:20

Соціум

У колонії в Білорусі помер політв'язень, засуджений за донати
У колонії в Білорусі помер політв'язень, засуджений за донати
Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times круглу суму
Суд зобов’язав Трампа виплатити The New York Times круглу суму
«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва
«Сигнал Путіну»: що пишуть західні ЗМІ про візит Сунака до Києва
Польща під час ранкової атаки на Україну підіймала авіацію: подробиці
Польща під час ранкової атаки на Україну підіймала авіацію: подробиці
Пожежа в Санкт-Петербурзі: декількох людей затоптали під час евакуації
Пожежа в Санкт-Петербурзі: декількох людей затоптали під час евакуації
Названо попередню суму збитків від пожежі в Санкт-Петербурзі: сума вражає
Названо попередню суму збитків від пожежі в Санкт-Петербурзі: сума вражає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Байден нарешті показав силу – свою і Америки
19K
РФ атакувала ракетами Кременчук і Дніпро
13K
Росія випустила по Україні «Кинджали» (оновлено)
13K
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
13K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Російський суд заборонив «Нафтогазу» сперечатися з «Газпромом» у міжнародному арбітражі

Новини

Окупанти значно наростили кількість атак на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:46
Чергова атака росіян, нові удари по хуситах у Ємені: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 13 січня
Сьогодні, 05:19
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
Сьогодні, 00:00
Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Вчора, 10:59

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua