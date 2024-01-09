Ракетний терор. КНДР безумовно зміцнює потенціал РФ

Судячи за характером відстрілу ракет, РФ готується до тривалої кампанії (мінімум кілька тижнів) ударів по нашій інфраструктурі

По масованому ракетному удару 8 січня 2024 року

Росіяни і цього разу цілились переважно по промисловості, бо хочуть, щоб для нас увесь 2024 рік був дуже складним у плані ведення війни. Іншими словами, щоб у нас не було своєї зброї.

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На цей зараз ворог випустив «лише» 50 ракет різних типів. Але на цей раз проблема була в тому, що на половину випущеного в нас просто не вистачає засобів протидії, тобто протиракетних ЗРК:

24 дозвукові крилаті ракети Х-101/555/55 – збивати такі можуть і радянські С-300, і західні NASAMS/IRIS-T/Crotale-NG/MIM-23 Hawk; із яких сьогодні збили 18;

A 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал», 6 балістичних ракет до ОТРК «Искандер», 7 ракет до С-300/С-400 і 8 надзвукових крилатих ракет Х-22 – проти такого може працювати лише Patriot та/або італо-французький SAMP/T; однак жодна з цих ракет збита не була, якщо виходити із офіційних повідомлень.

Можна зробити такі попередні висновки:

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якщо від попередньої масованої ракетної атаки минув неповний тиждень, можливо російські військові покращили роботу по обробці розвідувальних даних та плануванню нових ударів;

судячи за характером відстрілу ракет, РФ готується до тривалої кампанії (мінімум кілька тижнів) ударів по нашій інфраструктурі:

крилаті ракети «Калибр» та крилаті ракети середньої дальності до ОТРК «Искандер» (оціночно до 200 та до 100 одиниць) досі майже не використовувались, відповідно можуть бути в недоторканному запасі «конвенційних» ракет;

співвідношення по оціночним запасам далекобійних ракет РФ загалом виглядає так – орієнтовно 50% на крилаті дозвукові, та орієнтовно 50% на балістичні/надзвукові/аеробалістичні;

і десь в такій пропорції росіяни сьогодні й використовували ракети для ударів по Україні.

Під ядерний арсенал на стратегічні бомбардувальники росіяни мають ракети типів Х-102 та Х-55 (орієнтовно кількасот одиниць). Це важливо, бо значить рашистам нема сенсу «відкладати» запас Х-101 під звичайні боєголовки на задачі «ядерної тріади».

Отримання ракет від КНДР безумовно зміцнює потенціал РФ. Але саме по цьому питанню треба розписати окремо.