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Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Ракетний терор. КНДР безумовно зміцнює потенціал РФ

glavcom.ua
Судячи за характером відстрілу ракет, РФ готується до тривалої кампанії (мінімум кілька тижнів) ударів по нашій інфраструктурі
фото з відкритих джерел

По масованому ракетному удару 8 січня 2024 року

Росіяни і цього разу цілились переважно по промисловості, бо хочуть, щоб для нас увесь 2024 рік був дуже складним у плані ведення війни. Іншими словами, щоб у нас не було своєї зброї.

На цей зараз ворог випустив «лише» 50 ракет різних типів. Але на цей раз проблема була в тому, що на половину випущеного в нас просто не вистачає засобів протидії, тобто протиракетних ЗРК:

  • 24 дозвукові крилаті ракети Х-101/555/55 – збивати такі можуть і радянські С-300, і західні NASAMS/IRIS-T/Crotale-NG/MIM-23 Hawk; із яких сьогодні збили 18;
  • A 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинжал», 6 балістичних ракет до ОТРК «Искандер», 7 ракет до С-300/С-400 і 8 надзвукових крилатих ракет Х-22 – проти такого може працювати лише Patriot та/або італо-французький SAMP/T; однак жодна з цих ракет збита не була, якщо виходити із офіційних повідомлень.

Можна зробити такі попередні висновки:

  • якщо від попередньої масованої ракетної атаки минув неповний тиждень, можливо російські військові покращили роботу по обробці розвідувальних даних та плануванню нових ударів;
  • судячи за характером відстрілу ракет, РФ готується до тривалої кампанії (мінімум кілька тижнів) ударів по нашій інфраструктурі:
  • крилаті ракети «Калибр» та крилаті ракети середньої дальності до ОТРК «Искандер» (оціночно до 200 та до 100 одиниць) досі майже не використовувались, відповідно можуть бути в недоторканному запасі «конвенційних» ракет;
  • співвідношення по оціночним запасам далекобійних ракет РФ загалом виглядає так – орієнтовно 50% на крилаті дозвукові, та орієнтовно 50% на балістичні/надзвукові/аеробалістичні;
  • і десь в такій пропорції росіяни сьогодні й використовували ракети для ударів по Україні.

Під ядерний арсенал на стратегічні бомбардувальники росіяни мають ракети типів Х-102 та Х-55 (орієнтовно кількасот одиниць). Це важливо, бо значить рашистам нема сенсу «відкладати» запас Х-101 під звичайні боєголовки на задачі «ядерної тріади».

Отримання ракет від КНДР безумовно зміцнює потенціал РФ. Але саме по цьому питанню треба розписати окремо.

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Теги: військові ворог росіяни російська ракета балістичні ракети

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