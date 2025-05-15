Пресконференція Зеленського в Анкарі: ключові тези

За словами президента, Україна попросить США, ЄС і країни Глобального Півдня ввести проти РФ жорсткі санкції

Переговори між Україною та Росією відбудуться сьогодні або завтра

Президент України Володимир Зеленський провів у Туреччині пресконференцію. На ній він розповів про майбутні переговори з Росією, наслідки відмови російською стороною припиняти вогонь та подальші кроки України на шляху до миру. «Главком» зібрав головні тези українського лідера.

На переговори з Росією вирушив Умєров

Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Переговорна група буде неповною через те, що Путін відмовився їхати до Стамбула. Президент України, глава СБУ та очільник Генштабу ЗСУ не зустрічатимуться з росіянами. Переговори відбудуться «з поваги до Трампа та Ердогана».

Головне завдання переговорів – припинення вогню

Ключовою темою перемовин у Стамбулі є повне припинення вогню. Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні і завтра. Зеленський наголосив, що переговори залежать виключно від РФ, а Україна «зробила все зі свого боку».

Перемовини відбудуться сьогодні або завтра

Перемовини України та Росії в Стамбулі проходитимуть за участі американської та турецької сторін. Зустріч відбудеться сьогодні ввечері або завтра.

Росіяни не хочуть закінчувати війну

Україна вважає відмову Путіна від перемовин в Стамбулі неповагою до Трампа і Ердогана, проте «не буде шукати його по всьому світу». Крім того, росіяни постійно наступають на всіх напрямках фронту.

Санкції проти РФ

Якщо Росія не продемонструє реальної готовності до завершення війни, Україна попросить США, ЄС і країни Глобального Півдня ввести проти неї жорсткі санкції.

Україна не відмовиться від Криму заради миру з РФ

За словами президента, влада не може обговорювати територіальні питання, оскільки це порушення Конституції України. За його словами, президент – гарант Конституції, а Крим – це частина нашої держави за Конституцією.

«Обговорювати, що відбувається, які гуманітарні там кризи – ми готові і хочемо. Але при всіх обговореннях юридично ми не визнаємо тимчасово окуповані території російськими», – пояснив він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін точно не поїде на переговори України та РФ у Туреччині. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян схожий на бутафорський».

Згодом стало відомо, що українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолить міністр оборони Рустем Умєров. Як зазначив президент, переговори все ж відбудуться з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання перемовин – досягти перших кроків для припинення війни.

За словами Зеленського, йому, голові СБУ Василю Малюку і начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову в Стамбулі «нічого робити». В української делегації буде мандат для переговорів про припинення вогню.

За день до перемовин Путін затвердив склад російської делегації на переговорах в Стамбулі, і його там немає. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путіну нібито не було сенсу їхати до Туреччини, оскільки туди не прилетів сам Трамп.

Водночас Трамп заявив, що може приїхати до Туреччини у п'ятницю, 16 травня, на переговори між Україною та Росією, «якщо це буде доречно».

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

До слова, провідні європейські дипломати звинуватили диктатора Володимира Путіна в підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни.