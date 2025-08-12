На саміт Трампа та Путіна може приєднатись несподіваний учасник: подробиці

Американський міністр висловився про прагнення Трампа завершити війну в Україні

Міністр оборони США Піт Гегсет заінтригував заявою про свою можливість участь у переговорах президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, передає «Главком».

В ефірі Fox News Гегсету поставили питання, чи доєднається від до саміту лідерів, який відбудеться 15 серпня на Алясці.

Гегсет відповів: «Я ще не знаю, треба глянути, що записано в моєму календарі. Можливо, побачимо».

Також американський міністр висловився про прагнення Трампа завершити війну в Україні. Він заявив, що як тільки Трамп зайняв президентське крісло в Овальному кабінету Білого дому, то одразу сказав, що треба закінчувати війну.

Гегсет каже, що якби не американський лідер, то зустрічі з російським диктатором могло б і не відбутись. Також Гегсет заговорив про обмін територіями та сказав, що російська та українська сторони можуть бути незадоволені результатами.

Згодом до розмови підключилась ведуча Лора Інгрехем, яка під час розмови озвучила найпопулярніший російський наратив щодо Східної частини України.

Інгрехем коментувала заяву президента США Дональда Трампа щодо обміну територій, який, за його словами, має відбутись між Росією та Україною.

«Всі, хто знає історію України та Росії, східна частина України набагато більше російська за етнічністю. Західна сторона має більше, знаєте, українську історію теж, але, знаєте, Володимир Путін любить Київ», – каже ведуча.

Нагадаємо, у матеріалі «Главкома» ««Трамп вирішив поставити крапку». Чому Аляска?» розповідається, що 15 серпня на Алясці має відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Останній натякнув, що готовий припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях, проте не бажає поступатися вже захопленими територіями, які забезпечують Росії сухопутний коридор до окупованого Криму.