Путін прийняв Віткоффа та Кушнера у Кремлі

У Кремлі розпочалась зустріч Путіна з Кушнером та Віткоффом

Перша офіційна зустріч Путіна та американських представників у 2026 році стартувала

Увечері, 22 січня, спеціальний представник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. За повідомленням російських медіа, зустріч вже стартувала у Кремлі, пише «Главком».

Варто зазначити, що це перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з главою Кремля.

Повідомляється, що у переговорах беруть участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

«Главком» писав, що одним із ключових питань зустрічі стане фінансова сторона новоствореної Ради миру Дональда Трампа. Путін має намір запропонувати США використати $1 млрд із заморожених російських активів як обов’язковий внесок для вступу Росії до цієї організації.

Раніше під час наради з Радою безпеки РФ Путін підтвердив, що ініціатива зустрічі спрямована на продовження діалогу щодо завершення війни проти України.

Новина доповнюється...