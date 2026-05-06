Китай відреагував на нову пропозицію України про перемир’я

Речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня сказав, що Китай підтримав ініціативу України щодо припинення вогню

Пекін після ініціативи Києва знову закликав сторони війни до переговорів та політичного врегулювання конфлікту

Китайська влада заявила про підтримку всіх зусиль, спрямованих на припинення бойових дій між Україною та Росією. У Пекіні наголосили на необхідності створення умов для політичного врегулювання війни шляхом переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзяня під час брифінгу.

Представника китайського зовнішньополітичного відомства попросили прокоментувати нову українську ініціативу щодо припинення вогню з 6 травня.

«У питанні української кризи позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою», – заявив Лінь Цзянь.

Також він наголосив, що Пекін закликає всі сторони конфлікту сприяти політичному врегулюванню ситуації.

«Китай закликає всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів», – додав речник МЗС КНР.

Нагадаємо, що Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту. За даними президента, лише станом на 10-ту годину ранку 6 травня зафіксовано 1820 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь. Проте задекларована тиша була порушена майже одразу. Вже о 00:05 у Дніпрі пролунав вибух, а в Харківській області майже всю ніч літали БпЛА.