Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль анонсував візит Віткоффа до Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Кремль анонсував візит Віткоффа до Росії
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф востаннє відвідував Росію 22 січня 2026 року
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Точні терміни візиту представника американського президента поки що не оголошені

Посланець Кремля Кирило Дмітрієв заявив, що найближчим часом до Москви прибуде спеціальний представник президента США Стів Віткофф. Точна дата візиту представника американського лідера наразі невідома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Дмітрієв не повідомив ні дату, ні мету візиту Віткоффа. Раніше про майбутню поїздку американського переговорника до Москви також заявляв помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Наразі офіційного підтвердження деталей майбутнього візиту з американської сторони не оприлюднювали.

Нагадаємо, секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров 7 травня їздив до Маямі для зустрічей із представниками Сполучених Штатів. Переговори відбулися на тлі спроб активізувати дипломатичний процес щодо завершення війни, який останніми місяцями фактично зайшов у глухий кут. Українська сторона також продовжує консультації зі США та європейськими партнерами щодо безпекових гарантій, обмінів полоненими та співпраці у сфері оборонних технологій.

Раніше спеціальний представник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердили свій візит до України, однак точної дати їхнього приїду поки не визначено.  Президент України Володимир Зеленський зазначив, що приїзд Віткоффа та Кушнера буде справедливою справою, оскільки вони неодноразово бували у Росії з візитами.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес щодо України наразі перебуває на паузі. За його словами, Москва нібито розраховує на його відновлення.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей.

Читайте також:

Теги: Стів Віткофф росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Bloomberg зазначає, що рішення залежить від позиції Китаю, і наразі ознак швидкого досягнення угоди немає
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Вчора, 11:31
Генштаб підтвердив ураження
Генштаб заявив про ураження арсеналу ракетно-артилерійського управління «Кедровка»
8 травня, 19:56
Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік
«Був по вуха у боргах». ЗСУ на фронті ліквідували російського футбольного тренера
6 травня, 16:19
Кремль формує ідеологічне підґрунтя для можливої прямої конфронтації з країнами НАТО
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
5 травня, 08:42
Зеленський поінформував польського колегу про перебіг переговорного процесу
Україна готова до нового раунду переговорів: Зеленський провів зустріч із Дональдом Туском (відео)
4 травня, 14:35
Іноземців у російській армії використовують переважно для найбільш виснажливих атак
Росія цьогоріч планує рекрутувати на війну 18500 іноземців
1 травня, 15:01
Дрони атакували НПЗ у Туапсе
ЗСУ таки вдалося це зробити. Влада Туапсе закликала мешканців до евакуації
28 квiтня, 10:11
Москва відзначила участь КНДР у боях за Курщину
Росія і Північна Корея уклали нову оборонну угоду до 2031 року
27 квiтня, 13:57
Традиційні супермаркети та магазини «біля дому» демонструють помірне згортання та переформатування
Ринок РФ стрімко заповнили «магазини для бідних»
27 квiтня, 06:17

Політика

Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір Балтії – МЗС Литви
Росія навмисно перенаправляє українські дрони у повітряний простір Балтії – МЗС Литви
Кремль анонсував візит Віткоффа до Росії
Кремль анонсував візит Віткоффа до Росії
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
Китай спростував інформацію Reuters про таємну підготовку російських військових
Навіщо Росія раптово розпочала ядерні навчання: розʼяснення ISW
Навіщо Росія раптово розпочала ядерні навчання: розʼяснення ISW
Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі
Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі
Британія дозволила імпорт палива, виробленого з російської нафти
Британія дозволила імпорт палива, виробленого з російської нафти

Новини

Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
Сьогодні, 09:54
В Україні дощі, град: погода на 20 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua