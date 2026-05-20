Кремль анонсував візит Віткоффа до Росії

Точні терміни візиту представника американського президента поки що не оголошені

Посланець Кремля Кирило Дмітрієв заявив, що найближчим часом до Москви прибуде спеціальний представник президента США Стів Віткофф. Точна дата візиту представника американського лідера наразі невідома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Дмітрієв не повідомив ні дату, ні мету візиту Віткоффа. Раніше про майбутню поїздку американського переговорника до Москви також заявляв помічник глави Кремля Юрій Ушаков. Наразі офіційного підтвердження деталей майбутнього візиту з американської сторони не оприлюднювали.

Нагадаємо, секретар РНБО та очільник української переговорної групи Рустем Умєров 7 травня їздив до Маямі для зустрічей із представниками Сполучених Штатів. Переговори відбулися на тлі спроб активізувати дипломатичний процес щодо завершення війни, який останніми місяцями фактично зайшов у глухий кут. Українська сторона також продовжує консультації зі США та європейськими партнерами щодо безпекових гарантій, обмінів полоненими та співпраці у сфері оборонних технологій.

Раніше спеціальний представник США Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер підтвердили свій візит до України, однак точної дати їхнього приїду поки не визначено. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що приїзд Віткоффа та Кушнера буде справедливою справою, оскільки вони неодноразово бували у Росії з візитами.

До слова, речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес щодо України наразі перебуває на паузі. За його словами, Москва нібито розраховує на його відновлення.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей.