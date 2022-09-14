Путіна на форум у Владивосток супроводжували аж 12 лікарів
Раніше медичний ескорт президента РФ був у рази менший
За здоров'ям російського диктатора Володимира Путіна на Східному економічному форумі у Владивостоці 6 та 7 вересня 2022 року стежили 12 медиків кремлівської лікарні. Про це повідомляє BBC.
Лікарі прилетіли з Москви до Владивостока за десять днів до прильоту Путіна і сиділи на карантині в готелі.
Карантину перед виїзними публічними заходами за участю Путіна дотримуються і співробітники адміністрації кремлівського диктатора.
На карантин для Путіна управління справами президента від початку пандемії витратило мільярди рублів.
У 2021 році Путіна супроводжували на форум лише два лікарі, у 2019-му та 2018 роках - вісім (у 2020 році ВЕФ через пандемію скасували).
Нагадаємо, відомий лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий, але його діагноз – не смертельний.
Раніше британський таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у розвідувальній службі МІ6 повідомляв, що Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.
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