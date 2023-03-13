Між Конгресом і Білим домом виникла суперечка через «Вагнер»

ПВК «Вагнер» воює не лише в Україні, а й у кранах Африки

ЗМІ повідомляють, що Білий дім проти визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією

Між Конгресом США і президентом Джо Байденом назріває суперечка щодо того, чи визнавати терористичною організацією ПВК «Вагнер», яка воює проти України та звинувачується в жахливих звірствах. Про це пише The Hill.

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У той час як адміністрація Байдена запровадила санкції проти групи «Вагнера» як глобальної злочинної організації, законодавці підштовхують Державний департамент піти далі, надавши їй статус іноземної терористичної організації.

Прихильники присвоєння «Вагнеру» статусу іноземної терористичної організації стверджують, що це означатиме для нього значно більші втрати порівняно з нинішнім статусом транснаціональної злочинної організації.

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Внесення до списку FTO збільшить важелі США, необхідні для відстеження та припинення діяльності «Вагнера», слугуватиме потужним стримуючим фактором для людей або урядів, які ведуть бізнес з угрупованням, і відкриє нові шляхи для судових позовів.

Рада національної безпеки і Державний департамент США не відповіли на запитання The Hill щодо конкретних проблем, пов'язаних з присвоєнням «Вагнеру» статусу групи, що підтримує тероризм.

Але помічник конгресмена, який побажав залишитися анонімним, щоб обговорити делікатну тему, повідомив виданню, що адміністрація виступає проти цього закону через побоювання, що він може перешкодити зусиллям США переконати африканські країни припинити їхні зв'язки з групою «Вагнера» або їхню залежність від ПВК.

Експертний аналіз пов'язує діяльність групи «Вагнера» у таких країнах як Судан, Лівія, Центральноафриканська Республіка, Мозамбік, Малі, Буркіна-Фасо, Камерун і Чад. ПВК часто використовується як додаткова сила для слабких збройних сил цих країн.

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«(Державний департамент США – ред.) занепокоєний тим, що якщо раптом «Вагнер» потрапить до списку FTO, то уряди тих країн, де є різні чиновники, які мають справу з ними («Вагнером» – ред.), заблокують їм в'їзд до Сполучених Штатів і конфіскують їхні активи за те, що вони контактують з FTO. Ось у чому суть їхнього занепокоєння», – сказав помічник конгресмена.

У Білому домі, йдеться в матеріалі, не заперечували б, якби закон стосовно ПВК «Вагнер» міг діяти лише на території України, але проти його ухвалення через інтереси в Африці.

Як повідомлялося, у Канаді депутатка Нової демократичної партії (NDP) Гізер Макферсон закликала парламент визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії розробляє детальні плани щодо заборони «групи Вагнера» як терористичної організації.

6 лютого Верховна Рада України схвалила постанову про визнання ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією.