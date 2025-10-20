Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу

Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонений з 1 січня 2026 року, при цьому збережеться перехідний період для існуючих контрактів

У понеділок, 20 жовтня, Рада ЄС узгодила свою переговорну позицію щодо проєкту регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу. Досягнення повної заборони планується до 1 січня 2028 року. Про це йдеться у заяві на сайті Ради Європейського Союзу, передає «Главком».

Запропонований регламент запроваджує юридично обов’язкову поетапну заборону імпорту як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, з повним забороною, що набере чинності з 1 січня 2028 року.

«Енергетично незалежна Європа – це сильніша і безпечніша Європа. Хоча ми наполегливо працювали і докладали зусиль, щоб усунути російський газ і нафту з Європи в останні роки, ми ще не досягли цієї мети. Тому надзвичайно важливо, що данське головування забезпечило переважну підтримку європейських міністрів енергетики для законодавства, яке остаточно заборонить ввезення російського газу до ЄС», – сказав Ларс Аагаард, міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонений з 1 січня 2026 року, при цьому збережеться перехідний період для існуючих контрактів. Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року, а довгострокові контракти – до 1 січня 2028 року.

Запропонований регламент вимагає від усіх держав-членів подати національні плани диверсифікації, в яких викладено заходи та потенційні виклики щодо диверсифікації їхніх поставок газу. Рада погодилася звільнити від цього зобов’язання ті держави-члени, які можуть довести, що вони більше не отримують прямого чи непрямого імпорту російського газу.

Така сама вимога щодо подання національного плану диверсифікації застосовуватиметься до тих держав-членів, які все ще імпортують російську нафту, з метою припинення такого імпорту до 1 січня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що кілька країн-членів ЄС, зокрема союзники України, збільшили імпорт російських енергоносіїв в 2025 році порівняно з 2024 роком. За даними Reuters, це Угорщина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Румунія, Хорватія та Португалія.

Нагадаємо, 8 жовтня, посли країн Європейського Союзу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду для закону перед голосуванням урядів.

До слова, уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.