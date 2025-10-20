Головна Світ Політика
Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рада ЄС підтримала повну відмову від російського газу
Євросоюз юридично має перестати імпортувати російський газ через газопроводи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонений з 1 січня 2026 року, при цьому збережеться перехідний період для існуючих контрактів

У понеділок, 20 жовтня, Рада ЄС узгодила свою переговорну позицію щодо проєкту регламенту про поступову відмову від імпорту російського природного газу. Досягнення повної заборони планується до 1 січня 2028 року. Про це йдеться у заяві на сайті Ради Європейського Союзу, передає «Главком».

Запропонований регламент запроваджує юридично обов’язкову поетапну заборону імпорту як трубопровідного газу, так і скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, з повним забороною, що набере чинності з 1 січня 2028 року.

«Енергетично незалежна Європа – це сильніша і безпечніша Європа. Хоча ми наполегливо працювали і докладали зусиль, щоб усунути російський газ і нафту з Європи в останні роки, ми ще не досягли цієї мети. Тому надзвичайно важливо, що данське головування забезпечило переважну підтримку європейських міністрів енергетики для законодавства, яке остаточно заборонить ввезення російського газу до ЄС», – сказав Ларс Аагаард, міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонений з 1 січня 2026 року, при цьому збережеться перехідний період для існуючих контрактів. Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року, а довгострокові контракти – до 1 січня 2028 року.

Запропонований регламент вимагає від усіх держав-членів подати національні плани диверсифікації, в яких викладено заходи та потенційні виклики щодо диверсифікації їхніх поставок газу. Рада погодилася звільнити від цього зобов’язання ті держави-члени, які можуть довести, що вони більше не отримують прямого чи непрямого імпорту російського газу.

Така сама вимога щодо подання національного плану диверсифікації застосовуватиметься до тих держав-членів, які все ще імпортують російську нафту, з метою припинення такого імпорту до 1 січня 2028 року.

Раніше повідомлялося, що кілька країн-членів ЄС, зокрема союзники України, збільшили імпорт російських енергоносіїв в 2025 році порівняно з 2024 роком. За даними Reuters, це Угорщина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Румунія, Хорватія та Португалія.

Нагадаємо, 8 жовтня, посли країн Європейського Союзу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду для закону перед голосуванням урядів. 

До слова, уряд Естонії ухвалив рішення повністю заборонити імпорт природного газу з РФ з 2026 року. Глава Міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що метою такого рішення є введення повної заборони на імпорт скрапленого природного газу Росії.

Теги: газ Європейський Союз

