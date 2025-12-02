Мирний план. ISW спрогнозував, чим завершаться переговори Путіна та Віткоффа

Аналітики кажуть, що Кремль не хоче, щоб Росію вважали стороною, яка заважає завершити війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін відкине умови мирного плану щодо України під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звертають увагу, що 1 грудня у Флориді продовжилися переговори Стіва Віткоффа та секретаря РНБО України Рустема Умєрова. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що зустріч спецпредставника США з Володимиром Путіним відбудеться у Москві 2 грудня у другій половині дня, а відеозвіт про її початок буде оприлюднено на офіційних ресурсах. Проте, чи буде опубліковано звіт про результати зустрічі – невідомо.

«Кремль встановлює умови, щоб утриматися від публічного обговорення результатів зустрічі США і Росії 2 грудня, можливо, з метою затуманити ймовірну відмову Росії від мирної пропозиції США та України», – вважають аналітики.

ISW нагадав, що російські високопосадовці та пропагандисти послідовно відкидають мирний план з 28 пунктів та його подальші версії з моменту його першої публікації в середині листопада 2025 року, але постійно нагадують про неафішовані домовленості нібито досягнені під час зустрічі Путіна та президента США Дональда Трампа в Анкориджі 15 серпня.

«Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати те, що саме Росія, а не Україна, перешкоджає переговорному процесу, наполягаючи на своїх початкових військових вимогах», – переконані аналітики.

Фахівці припускають, що Москва, ймовірно, спробує повторити цей підхід під час майбутньої зустрічі США та Росії 2 грудня і встановлює умови, щоб приховати деталі переговорів від громадськості, ймовірно, тому що Кремль відхилить умови плану.

«Кремль прагне уникнути того, щоб Росія була представлена як перешкода для закінчення війни в Україні, якщо Москва відхилить мирну угоду на яку погодилася Україна. Раніше РФ відхилила кілька запропонованих США перемир’їв, на які погодилася Україна», – вказано у звіті.

Нагадаємо, ABC News повідомляє, що 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні. Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

До слова, президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф провели розмову. Зокрема, політики обговорювали підсумки перемовин у Флориді.