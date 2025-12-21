Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
фото: Reuters

Раніше Макрон наголосив, що Європа повинна знайти власний формат взаємодії з РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном, передає «Главком».

За словами Пєскова, оскільки Макрон публічно висловив готовність до розмови, а Путін раніше також заявляв про відкритість до діалогу, таку «обопільну політичну волю» в Москві оцінюють позитивно.

Кілька днів тому Еммануель Макрон наголосив, що Європа повинна знайти власний формат взаємодії з РФ, не покладаючись виключно на посередництво США. Він підкреслив, що європейські країни мають право на «місце за столом переговорів» для забезпечення стабільного миру в Україні.

Президент Франції зауважив, що відновлення діалогу має відбуватися прозоро та за повної координації з Україною. Заява прозвучала після того, як лідери ЄС ухвалили масштабний пакет допомоги Україні на €90 млрд, водночас відмовившись від конфіскації російських активів, що дещо знизило напруженість у фінансовому протистоянні між Брюсселем та Москвою.

Це свідчить про спробу Парижа повернути собі роль одного з ключових дипломатичних гравців у врегулюванні конфлікту на тлі активізації мирних зусиль нової адміністрації США.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не має наміру «читати лекції» Києву у зв'язку з останнім корупційним скандалом. На його думку, будь-яка демократія має пишатися своєю здатністю вирішувати подібні проблеми завдяки незалежним судовим органам, які можуть притягнути до відповідальності винних осіб, незалежно від їхнього статусу.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив, що 10 грудня він мав «досить жорстку» розмову про мир в Україні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. 

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорили із Трампом стан переговорів щодо припинення вогню в Україні, розповіли в німецькому уряді. Там зазначили, що інтенсивну роботу над «мирним планом» продовжать найближчими днями. 

Теги: путін Еммануель Макрон Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська продовжують операції з очищення території Куп’янська
Як російська пропаганда замітала хвостом провал у Куп'янську
16 грудня, 23:23
Путін вже кілька разів публічно зганьбився, заявивши, що Куп'янськ взято, але Зеленський показав іншу картину
Чому Путін зациклився на Куп'янську
Вчора, 19:59
Без китайської економічної підтримки Росія не може вести війну
Що може змусити Путіна підписати угоду? Є три основні важелі
25 листопада, 18:18
Емманюель Макрон: «Коли йдеться про гарантії безпеки, вони повинні бути за участі українців»
Макрон: «Коаліція охочих» закінчила роботу над гарантіями безпеки для України
1 грудня, 18:29
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
Помічник Путіна Ушаков прокоментував зустріч з представниками Трампа
3 грудня, 00:07
Трамп ігнорує позицію Європи щодо України та просуває власний мирний план
Європа втратила вплив на Трампа щодо України – Time
11 грудня, 10:02
Мерц порівняв російського диктатора Путіна з Гітлером
Канцлер Німеччини порівняв Путіна з Гітлером
14 грудня, 05:32
Мерца особливо дратує ідея Трампа щодо заморожених російських активів
Європа хоче змінити щонайменше чотири пункти мирного плану Трампа – Bild
22 листопада, 18:53
Наратив «Росія перемагає» базується на передбачуваних успіхах на фронті
Путін не прийняв мирну угоду Трампа і може поплатитися за це – The Guardian
7 грудня, 22:07

Політика

Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
Переговори США та РФ, захоплення нафтового танкера: головне за ніч
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
The Guardian: Велика Британія скорочує фінансування протидії російській пропаганді на Балканах
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
У США з файлів Епштейна зникло фото Трампа
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
Економіка РФ слабшає, але це не змусить Путіна до миру: пояснення CNN
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели
США захопили ще один нафтовий танкер біля Венесуели

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua