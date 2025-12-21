Кремль відповів на пропозицію Макрона щодо відновлення діалогу

Раніше Макрон наголосив, що Європа повинна знайти власний формат взаємодії з РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до розмови із президентом Франції Еммануелем Макроном, передає «Главком».

За словами Пєскова, оскільки Макрон публічно висловив готовність до розмови, а Путін раніше також заявляв про відкритість до діалогу, таку «обопільну політичну волю» в Москві оцінюють позитивно.

Кілька днів тому Еммануель Макрон наголосив, що Європа повинна знайти власний формат взаємодії з РФ, не покладаючись виключно на посередництво США. Він підкреслив, що європейські країни мають право на «місце за столом переговорів» для забезпечення стабільного миру в Україні.

Президент Франції зауважив, що відновлення діалогу має відбуватися прозоро та за повної координації з Україною. Заява прозвучала після того, як лідери ЄС ухвалили масштабний пакет допомоги Україні на €90 млрд, водночас відмовившись від конфіскації російських активів, що дещо знизило напруженість у фінансовому протистоянні між Брюсселем та Москвою.

Це свідчить про спробу Парижа повернути собі роль одного з ключових дипломатичних гравців у врегулюванні конфлікту на тлі активізації мирних зусиль нової адміністрації США.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не має наміру «читати лекції» Києву у зв'язку з останнім корупційним скандалом. На його думку, будь-яка демократія має пишатися своєю здатністю вирішувати подібні проблеми завдяки незалежним судовим органам, які можуть притягнути до відповідальності винних осіб, незалежно від їхнього статусу.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив, що 10 грудня він мав «досить жорстку» розмову про мир в Україні з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер обговорили із Трампом стан переговорів щодо припинення вогню в Україні, розповіли в німецькому уряді. Там зазначили, що інтенсивну роботу над «мирним планом» продовжать найближчими днями.