Рейтинг стрімко падає: Трамп втратив довіру навіть серед республіканців – опитування

Половина американців заявили, що дії адміністрації Трампа з моменту його повернення на посаду були гіршими, ніж вони очікували

94% демократів заявили, що не схвалюють роботу президента, і лише 5% висловили підтримку

Рівень суспільної підтримки президента США Дональда Трампа продовжує знижуватися: понад дві третини американців не схвалюють те, як він виконує обов’язки президента. Про це свідчить нове опитування Pew Research Center, оприлюднене наприкінці січня, пише «Главком».

Згідно з дослідженням, рейтинг схвалення Трампа впав до 37%, що на три пункти менше, ніж восени минулого року. Водночас 63% опитаних заявили, що не схвалюють його діяльність. Попри загальне падіння, підтримка серед республіканців залишається відносно високою – 73%, хоча й цей показник знизився порівняно з вереснем.

94% демократів заявили, що не схвалюють роботу президента, і лише 5% висловили підтримку. Серед республіканців кожен четвертий уже також висловлює незадоволення діяльністю Трампа – показник, який ще рік тому був значно нижчим.

Показовими є й очікування виборців. Половина американців заявили, що дії адміністрації Трампа з моменту його повернення на посаду були гіршими, ніж вони очікували. Для порівняння, лише 21% вважають, що реальна політика президента перевершила їхні очікування, а близько чверті сказали, що все відбувається саме так, як вони й прогнозували.

Падає і загальна підтримка політичного курсу. Лише 27% респондентів зараз кажуть, що підтримують усю або більшість політики Трампа. На початку його другого терміну цей показник становив 35%. Дослідники зазначають, що основна причина падіння – ослаблення ентузіазму серед республіканців.

Окремо в опитуванні зафіксовано зниження довіри до особистих якостей президента. Значна частина американців висловила сумніви щодо його лідерських здібностей, психічної та фізичної готовності до посади. Також зменшилася впевненість у тому, що Трамп:

поважає демократичні цінності США;

здатний обирати компетентних радників;

діє етично, перебуваючи на посаді.

Особливо показовим є падіння довіри до його етичності навіть серед власної партії. Якщо у лютому 2025 року 55% республіканців заявляли, що вони дуже або надзвичайно впевнені в етичній поведінці Трампа на початку другого терміну, то зараз таких лише 42%. Загалом довіра до його етики знизилася на 8 процентних пунктів.

У масштабах усієї країни ситуація виглядає ще гірше: навіть рік тому рівень довіри до етичності Трампа був низьким – 29%, а з того часу він упав ще на вісім пунктів.

Нагадаємо, американська акторка та режисерка Крістен Стюарт, найбільш відома за своєю роллю у фільмі «Сутінки», зізналася, що вона думає над переїздом до іншої країни зі США. Причина таких роздумів акторки криється у політиці президента США Дональда Трампа.