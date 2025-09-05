Головна Світ Політика
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
США перестануть допомагати арміям країн, що межують з Росією
фото із відкритих джерел

Пентагон поінформував, що США більше не фінансуватимуть програми з навчання військовослужбовців у східноєвропейських країнах

Сполучені Штати Америки мають намір скоротити фінансування програм допомоги у сфері безпеки для країн Східної Європи, зокрема для Естонії, Латвії та Литви, щоб перенаправити ресурси в Індо-Тихоокеанський регіон для стримування Китаю. Це рішення може призвести до скорочення допомоги на сотні мільйонів доларів. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

«Представники Пентагону минулого тижня проінформували європейських дипломатів про те, що США більше не фінансуватимуть програми з навчання та оснащення військовослужбовців у східноєвропейських країнах, які опиняться на передовій у будь-якому конфлікті з Росією», – повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Цей крок, за словами анонімного чиновника Білого дому, є частиною «переоцінки та перерозподілу» іноземної допомоги, що відповідає зусиллям адміністрації президента Дональда Трампа.

З 2018 по 2022 рік на ці програми в Європі було виділено $1,6 млрд, що становить близько 29% загальних витрат на подібні ініціативи.

Хоча в матеріалі FT стверджується, що рішення було «скоординовано із європейськими країнами», дипломати висловили здивування, зазначаючи, що вони «вражені цим повідомленням» і «намагаються отримати додаткові подробиці від Вашингтона».

Основною причиною скорочення є прагнення Пентагону перемістити оборонні ресурси США до Індо-Тихоокеанського регіну, щоб посилити стримування та знизити ймовірність конфлікту з Китаєм через Тайвань.

Нагадаємо, президент США Дональд Трампа підпише виконавчий указ про перейменування Міністерства оборони на Міністерство війни. 

Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
