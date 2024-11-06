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Республіканець Джастіс переміг у Вірджинії – це розділило Сенат

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Республіканець Джастіс переміг у Вірджинії – це розділило Сенат
Джим Джастіс переміг на виборах до Сенату від штату Західна Вірджинія
фото з відкритих джерел

Республіканець і губернатор штату Джастіс змінить у Західній Вірджінії сенатора Джо Манчіна

Представник Республіканської партії США Джим Джастіс здобув перемогу на сенатських виборах у Західній Вірджинії. Це призвело до рівного розподілу місць у Сенаті (50 на 50) та дозволило республіканцям відібрати контроль у демократів. Про це повідомляють видання PBS News та Politico.

Отже, республіканець і губернатор штату Джим Джастіс замінить сенатора Джо Манчіна, який пішов у відставку, на його місці в Сенаті Західної Вірджинії.

При рівному розподілі голосів 50 на 50 більшість здобуває провладна партія (демократи), оскільки віце-президент США має право віддати вирішальний голос.

Як зазначається, напружена виборча боротьба за Палату представників і Сенат визначатиме, яка партія отримає більшість і зможе впливати на порядок денний президента – підвищувати або блокувати його ініціативи, чи ж Білий дім зіткнеться з поділеним Конгресом.

Вибори до Сенату проходять одночасно з президентськими.

Також стало відомо, що місце в Сенаті Каліфорнії здобув демократ Адам Шифф. За інформацією Associated Press, він легко переміг свого суперника від республіканців – колишню бейсбольну зірку Стівена Гарві.

До того ж, демократ Джон Менніон здобув перемогу над республіканцем Брендоном Вільямсом у 22-му окрузі Нью-Йорка.

А демократ-конгресмен Пет Раян зберіг своє місце на виборах у північній частині штату Нью-Йорк.

У Нью-Гемпширі перемогу здобув колишній сенатор-республіканець Келлі Айотт. Це стало «серйозним ударом» для Демократичної партії.

Нагадаємо, що 5 листопада у США відбулися не лише президентські, а й вибори до обох палат Конгресу. Варто зазначити, що від рішення Конгресу залежить виділення допомоги Україні від Сполучених Штатів.

Опитування показували, що республіканці мають невелику перевагу над демократами щодо контролю над Палатою представників, однак різниця між ними дуже близька до рівного розподілу 50 на 50. Крім того, очікується, що республіканці здобудуть більшість у Сенаті, але лише з кількома місцями.

До слова, чинний спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон, отримав значну підтримку виборців у 4-му окрузі штату Луїзіана і був обраний до складу Палати представників наступного скликання. 

Нагадаємо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбудеться загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Також відомі перші результати з першої дільниці – невеличкого поселення Діксвілл-Нотч у Нью-Гемпширі. Поселення розташоване вздовж американсько-канадського кордону на північній околиці Нью-Гемпширу.

За традицією, що бере свій початок з 1960 року, воно відкрило і закрило свою виборчу дільницю одразу після опівночі. Голосували четверо республіканців і двоє незадекларованих виборців. Камала Гарріс та Дональд Трамп набрали по три голоси.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США створило командний пункт у Вашингтоні для відстеження та реагування на погрози, пов'язані з проведенням президентських виборів у країні.

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Теги: вибори Дональд Трамп партії Колумбія президент Камала Гарріс Сенат США

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