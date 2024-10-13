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Напруга між командами Байдена та Гарріс зростає: названо причину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Напруга між командами Байдена та Гарріс зростає: названо причину
Команда Байдена хоче, щоб Гарріс виграла вибори
колаж: glavcom.ua

Старші помічники Байдена досі не оговталися від того, що президента фактично усунули від його спроби переобратися

Відносини між командами кандидатки у президенти США Камали Гарріс та президента Джо Байдена стають дедалі напруженішими. Про це повідомляє Axios.

Зазначається, що Білий дім хоче, щоб Гарріс перемогла на виборах. Однак старші помічники Байдена досі не оговталися від того, що президента фактично усунули від його спроби переобратися. Також вони все ще пристосовуються до ролі допоміжної сили на передвиборчій кампанії, зазначає видання.

«Вони занадто занурені у свої емоції», – сказав один із близьких союзників Гарріс про команду президента.

Як пише Axios, команда Гарріс вважає, що високопосадовці Білого дому недостатньо координують послання та графік Байдена, щоб вони відповідали інтересам кампанії віцепрезидента.

Білий дім заперечує існування напруженості між високопосадовцями.

Нагадаємо, що виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році.

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Теги: Камала Гарріс вибори вибори у США США Джозеф Байден

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