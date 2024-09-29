Росія хоче, щоб Трамп, у разі перемоги на виборах, «скасував» два українських закони

Лавров прагне, щоб Трамп скасував закон України про мову та про автокефалію української православної церкви

За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, врегулювати війну можна, усунувши її «корінні причини»

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія «буде рада будь-яким ініціативам» для завершення війни в Україні від Дональда Трампа, якщо той стане президентом США. Серед іншого, Кремль хоче, щоб Трамп домігся скасування двох законів України. Про це Лавров сказав після зустрічі Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, цитує його російська служба BBC.

За словами Лаврова, врегулювати війну можна, усунувши її «корінні причини»: вступ України до НАТО та так звані «утиски російськомовного населення».

Щодо другого, то Лавров прагне, щоб Трамп, якщо стане президентом, скасував закон України про мову та про автокефалію української православної церкви.

«Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого – взяти і проголосувати», – вважає російський міністр.

Російська служба BBC пише, що Кремль має список українських законів, які вимагає скасувати. Цей список нібито належав до проєкту угоди, яку російська та українська сторони розробили під час переговорів у Стамбулі 15 квітня 2022 року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною».

До слова, Дональд Трамп подякував президенту України Володимиру Зеленському за порятунок від імпічменту. У лютому 2021 року Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент експрезидента США Дональда Трампа через його роль у підбурюванні натовпу своїх прихильників до штурму Капітолія.