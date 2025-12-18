Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Польща відновлює виробництво протипіхотних мін

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Польща відновлює виробництво протипіхотних мін
фото з відкритих джерел

Відновлення виробництва протипіхотних мін відбувається у межах програми «Східний щит» 

Вперше з періоду Холодної війни Польща розпочинає масове виготовлення протипіхотних мін для зміцнення оборонних рубежів на сході країни. Як повідомляє Reuters, цей крок є частиною масштабної стратегії «Східний щит», спрямованої на захист кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю РФ, передає «Главком».

Загальна протяжність укріплень, які планує звести Варшава, становить близько 800 км. Державне підприємство Belma, що забезпечує польську армію мінно-вибуховим озброєнням, має амбітні плани випустити від 5 до 6 млн мін різних модифікацій. Зазначається, що темпи виробництва зростуть у рази: якщо зараз завод виготовляє близько 100 тис. одиниць на рік, то вже наступного року потужності дозволять випускати до 1,2 млн мін.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський наголосив, що пріоритетом для країни залишається підтримка Києва. Він не виключив можливість передачі надлишків виготовленої продукції українським союзникам, оскільки безпека Польщі та всієї Європи безпосередньо залежить від ситуації на українському фронті.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна могла б активніше залучати Польщу до переговорного процесу щодо потенційної мирної угоди. 

Навроцького запитали, чи очікує він від президента України позиції, що Польща має бути більше залучена до переговорного процесу, і що, умовно, він «не полетить на зустріч» з лідерами країн Західної Європи без Польщі. 

Нагадаємо, що Польща висловила обурення через своє виключення з мирних переговорів щодо України, які проходили в Лондоні за участю Великої Британії, Франції, Німеччини та України, незважаючи на значну підтримку Варшави Києву та її ключову роль у постачанні озброєння. Це вже друга подібна образлива ситуація за два місяці – раніше Варшаву не покликали на важливий мирний саміт у Женеві 23 листопада.

Теги: Польща міни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інцидент стався у Санкт-Петербурзі, коли дипломат мав зустрітися з польською громадою
У Росії здійснено напад на польського посла
20 листопада, 12:52
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
21 листопада, 01:55
Польща заборонила Комуністичну партію через порушення конституції
Вищий суд Польщі заборонив діяльність Комуністичної партії
3 грудня, 16:50
Росія системно намагається розсварити Україну з її сусідами, створюючи фейки, маніпуляції та провокації
Росіяни вигадали підступний план, як налаштувати поляків проти українців
5 грудня, 06:26
ЄС звільнив Польщу від механізму солідарності в рамках міграційного пакту Євросоюзу
ЄС звільнив Польщу від обов'язку приймати мігрантів 
8 грудня, 20:39
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
Польща приєдналася до програми підтримки вступу України в ЄС
13 грудня, 03:29
Російські винищувачі МіГ-31 можуть дістатися польськог оповітряного простору за 15 хвилин
Польща готувалася збивати винищувачі РФ системами Patriot
30 листопада, 16:58
У Польщі розбився вертоліт
У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини
1 грудня, 15:24
Зеленський анонсував візит до Польщі
Президент назвав країну, яку відвідає після Німеччини
14 грудня, 13:58

Політика

Reuters: Польща відновлює виробництво протипіхотних мін
Reuters: Польща відновлює виробництво протипіхотних мін
Росія шантажує Бельгію через передачу активів РФ Україні – The Guardian
Росія шантажує Бельгію через передачу активів РФ Україні – The Guardian
The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
The Times: США застерігають Європу від конфіскації російських активів
Трамп звинуватив Венесуелу у захопленні американських нафтових ресурсів
Трамп звинуватив Венесуелу у захопленні американських нафтових ресурсів
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Трамп може оголосити про початок військової операції проти Венесуели
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни
Politico: У Майамі заплановано зустріч представників США та РФ щодо завершення війни

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua