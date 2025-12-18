Reuters: Польща відновлює виробництво протипіхотних мін

Відновлення виробництва протипіхотних мін відбувається у межах програми «Східний щит»

Вперше з періоду Холодної війни Польща розпочинає масове виготовлення протипіхотних мін для зміцнення оборонних рубежів на сході країни. Як повідомляє Reuters, цей крок є частиною масштабної стратегії «Східний щит», спрямованої на захист кордонів із Білоруссю та Калінінградською областю РФ, передає «Главком».

Загальна протяжність укріплень, які планує звести Варшава, становить близько 800 км. Державне підприємство Belma, що забезпечує польську армію мінно-вибуховим озброєнням, має амбітні плани випустити від 5 до 6 млн мін різних модифікацій. Зазначається, що темпи виробництва зростуть у рази: якщо зараз завод виготовляє близько 100 тис. одиниць на рік, то вже наступного року потужності дозволять випускати до 1,2 млн мін.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський наголосив, що пріоритетом для країни залишається підтримка Києва. Він не виключив можливість передачі надлишків виготовленої продукції українським союзникам, оскільки безпека Польщі та всієї Європи безпосередньо залежить від ситуації на українському фронті.

Як відомо, президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що Україна могла б активніше залучати Польщу до переговорного процесу щодо потенційної мирної угоди.

Навроцького запитали, чи очікує він від президента України позиції, що Польща має бути більше залучена до переговорного процесу, і що, умовно, він «не полетить на зустріч» з лідерами країн Західної Європи без Польщі.

Нагадаємо, що Польща висловила обурення через своє виключення з мирних переговорів щодо України, які проходили в Лондоні за участю Великої Британії, Франції, Німеччини та України, незважаючи на значну підтримку Варшави Києву та її ключову роль у постачанні озброєння. Це вже друга подібна образлива ситуація за два місяці – раніше Варшаву не покликали на важливий мирний саміт у Женеві 23 листопада.