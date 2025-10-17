Головна Країна Політика
Ексміністр оборони Гриценко попередив: наступні два тижні вирішальні для світу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін та Трамп зутрінуться у Будапешті
фото: АА

Гриценко: Ворога до миру може спонукати лише одне – сила!

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він написав у своєму дописі у Facebook, передає «Главком».

«Що задумав Трамп і чим це завершиться? Це не логіка, коли можна прогнозувати досить упевнено, – це психологія, або ж психопатія, поєднана з вищого пілотажу картярством, з його блефами, нахрапами і маніпуляціями на грані фолу. Або Трамп цього разу таки зажене Путіна в глухий кут і змусить його укласти перемирʼя з Україною, або ж Путін, уже вкотре, знову розведе Трампа – лестощами, процедурними паузами і мантрами про «истинные корни и цели СВО». Плюс у тому принаймні, що цього разу ясність настане швидко, протягом тижня-двох», – йдеться у дописі.

Ексміністр оборони Гриценко попередив: наступні два тижні вирішальні для світу фото 1

Гриценко додав: «За жодних умов, нам не можна розхолоджуватися, як би всі ми не бажали швидкого миру. Цього ворога до миру може спонукати лише одне – сила! Сила нашої армії, сила внутрішньої єдності і сила єдності зусиль партнерів. Більше нічого».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 16 жовтня. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

До слова, премʼєр-міністр Угорщини прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав подію «чудовою новиною». 

Читайте також:

Теги: Анатолій Гриценко Дональд Трамп переговори путін

