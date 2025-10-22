Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів

Законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тис. українських дітей

Комітет Сенату із закордонних справ США підтримав три законопроєкти, які передбачають: визнання Росії державою-спонсором тероризму, конфіскацію її заморожених активів, а також запровадження санкцій проти китайських організацій та осіб, причетних до постачання зброї РФ. Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина, передає «Главком».

«Сьогодні комітет Сенату із закордонних справ США схвалив низку важливих для України законопроєктів, що збільшать ціну агресії, та наблизять нас до тривалого, справедливого миру. Вдячні співавторам цих ініціатив з обох партій», – наголосила посол.

Зміст законопроєктів:

S.2805 про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку неповернення Росією понад 19 тис. українських дітей. «Не пізніше ніж через 60 днів після набрання чинності законом Держсекретар США має подати Конгресу США звіт, який має встановити і засвідчити, що українські діти, викрадені Росією з моменту повномасштабного вторгнення, возз'єдналися зі своїми сім'ями/опікунами; триває процес реінтеграції таких дітей в українське суспільство. Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає РФ державою-спонсором тероризму», – пояснила Стефанішина. Напередодні, 21 жовтня, «дзеркальний» законопроєкт внесли на розгляд Палати представників США конгресмени Б.Фіцпатрік (Р) і Б.Кітінг (Д).

S.2918 про впровадження закону «REPO» – про конфіскацію заморожених активів РФ і передачу їх на потреби України. «Законопроєкт передбачає переведення всіх заморожених російських суверенних активів у розмірі приблизно $5 млрд, що знаходяться під юрисдикцією США, на рахунок з нарахуванням відсотків. Документ закликає президента США перенаправляти щонайменше $250 млн з цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Також законопроєкт передбачає активну дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перенаправляти Україні щонайменше 5% (приблизно $15 млрд) активів РФ», – зазначила посол.

S.2657 Stop China and Russia Act of 2025, який має перешкодити підтримці війни РФ з боку Китаї у координації з союзниками та партнерами США, зокрема через перекриття фінансових каналів та санкції щодо організацій та осіб КНР, які беруть участь в експорті зброї та технологій подвійного використання до РФ.

Стефанішина зауважила, що далі буде розгляд цих законопроєктів у Сенаті відповідно до розкладу, визначеного лідером Республіканської партії Дж. Туном.

