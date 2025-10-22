Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тис. українських дітей
фото: congress.gov

Сенат США підтримав законопроєкт про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку неповернення Росією понад 19 тис. українських дітей

Комітет Сенату із закордонних справ США підтримав три законопроєкти, які передбачають: визнання Росії державою-спонсором тероризму, конфіскацію її заморожених активів, а також запровадження санкцій проти китайських організацій та осіб, причетних до постачання зброї РФ. Про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина, передає «Главком».

«Сьогодні комітет Сенату із закордонних справ США схвалив низку важливих для України законопроєктів, що збільшать ціну агресії, та наблизять нас до тривалого, справедливого миру. Вдячні співавторам цих ініціатив з обох партій», – наголосила посол.

Зміст законопроєктів:

  • S.2805 про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку неповернення Росією понад 19 тис. українських дітей. «Не пізніше ніж через 60 днів після набрання чинності законом Держсекретар США має подати Конгресу США звіт, який має встановити і засвідчити, що українські діти, викрадені Росією з моменту повномасштабного вторгнення, возз'єдналися зі своїми сім'ями/опікунами; триває процес реінтеграції таких дітей в українське суспільство. Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає РФ державою-спонсором тероризму», – пояснила Стефанішина. Напередодні, 21 жовтня, «дзеркальний» законопроєкт внесли на розгляд Палати представників США конгресмени Б.Фіцпатрік (Р) і Б.Кітінг (Д).
  • S.2918 про впровадження закону «REPO» – про конфіскацію заморожених активів РФ і передачу їх на потреби України. «Законопроєкт передбачає переведення всіх заморожених російських суверенних активів у розмірі приблизно $5 млрд, що знаходяться під юрисдикцією США, на рахунок з нарахуванням відсотків. Документ закликає президента США перенаправляти щонайменше $250 млн з цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Також законопроєкт передбачає активну дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перенаправляти Україні щонайменше 5% (приблизно $15 млрд) активів РФ», – зазначила посол.
  • S.2657 Stop China and Russia Act of 2025, який має перешкодити підтримці війни РФ з боку Китаї у координації з союзниками та партнерами США, зокрема через перекриття фінансових каналів та санкції щодо організацій та осіб КНР, які беруть участь в експорті зброї та технологій подвійного використання до РФ.

Стефанішина зауважила, що далі буде розгляд цих законопроєктів у Сенаті відповідно до розкладу, визначеного лідером Республіканської партії Дж. Туном.

Раніше США відмовилися підтримувати план Європейського Союзу про розширення використання заморожених російських активів для підтримки України «Групою семи»

Читайте також:

Теги: Сенат США США Ольга Стефанішина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Найскладніше питання будь-яких перемовин усе одно стосуватиметься території України
Гарантії безпеки, зброя, посилення ППО: головні заяви Зеленського після зустрічі з Трампом
18 жовтня, 02:24
Пєсков: Ми вже добре знайомі з паном Віткоффом, він ефективний
Пєсков розхвалив Віткоффа, який годинами слухає байки Путіна про Україну
14 жовтня, 15:04
Військовий загинув у травні 2024 року під час того, як допомагав побратимам дістатися до безпечного місця
Закохався в народ. Американський піхотинець відмовився від карʼєри, аби захистити Україну
10 жовтня, 13:38
Ракета Tomahawk
Росія нервує через можливу передачу ракет Tomahawk Україні – The Washington Post
8 жовтня, 22:17
Затяжний шатдаун може завдати серйозного удару по економіці США
У США провалилися дві пропозиції щодо фінансування уряду: шатдаун триває
7 жовтня, 05:18
Глава Кремля пригрозив «наслідками» для тих, хто нібито провокуватиме Росію
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі
2 жовтня, 19:10
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
Президент Венесуели підписав указ про мобілізацію сил безпеки на випадок вторгнення США
30 вересня, 05:07
Політик закликав американських солдатів не підкорятися наказам Дональда Трампа
США анулюють візу президента Колумбії за підтримку пропалестинської акції
27 вересня, 08:51
Зеленський прибув у Нью-Йорк для участі в заходах із нагоди 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН та зустрічі з Трампом
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції – навряд
23 вересня, 09:55

Політика

Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 у ПАР, де його можуть заарештувати
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 у ПАР, де його можуть заарештувати
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав «Мадяра»
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав «Мадяра»
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
Україна готова до дипломатії, але не ціною територій – президент
Україна отримає шведські винищувачі Gripen: підписано угоду
Україна отримає шведські винищувачі Gripen: підписано угоду

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua