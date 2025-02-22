У Вашигтоні проходить великий мітинг на підтримку України (фото)

Американці вийшли з українськими прапорами та плакатами на підтримку України

У Сполучених Штатах Америки сотні людей із українськими прапорами вийшли на мітинг у Вашингтоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналіста «Голосу Америки» Остапа Яроша.

За його словами, демонстранти зібрались з українськими прапорами та плакатами на підтримку України перед меморіалом Лінкольна у Вашингтоні.

Мітинг на підтримку України у Вашингтоні фото: Остап Яриш

«Зараз: Велика демонстрація на підтримку України перед меморіалом Лінкольна у Вашингтоні», – написав Яриш.

Американці тримають плакати в підтримку України фото: Остап Яриш

За даними ЗМІ, акція присвячена третій річниці повномасштабної війни в України. Активісти з різних штатів Америки приїхали у Вашингтон, щоб продемонструвати свою підтримку України.

Мітинг на підтримку України у Вашингтоні фото: Остап Яриш

Також повідомляється, що учасники мітингу виконували український гімн, а також слухали промову пані посла України в США Оксани Маркарової. Серед українських стягів майорять прапори США та червоно-чорні революційні прапори українських націоналістів.

Жінка тримає плакат в підтримку України фото: Остап Яриш

На плакатах слова підтримки Україні: «Зупиніть Путіна», «Нічого про Україну без України» та «Руки геть від України Путін».

Нагадаємо, що Світовий Конґрес Українців до річниці повномасштабного вторгнення організовує акцію Stand with Ukraine, яка розпочнеться 22 лютого 2025 року у багатьох країнах світу.