Росія уже не наддержава – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії пояснив, чому російські сили програють в Україні

Після невдач на полі бою в Україні Росія вже не є наддержавою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес в інтерв'ю Evening Standard.

На думку Уоллеса, у російського диктатора Володимира Путіна починає з’являтися розуміння цього.

«Він (Путін. – РЕД.) щойно виявив, що (Росія. – Ред.) – не наддержава. Це є ключовим моментом. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на яких ви рахували танки, вважали, що вони є невразливими, а насправді – ні», – сказав міністр оборони Британії.

Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через свої військові «можливості» та помилкові стратегічні припущення свого керівництва.

«На кожному кроці вони недооцінювали Україну та переоцінювали Росію. Але у Путіна у загашнику є мільйони людей, яких він може запхати в м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до безневинних людей та цивільного населення», – додав Уоллес.

Він також наголосив, що останніми днями контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, але ЗСУ все одно зберігають перевагу, у той час як Росія «стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів і політичною нестабільністю».

«Його (Путіна. – Ред.) стратегічні припущення, схоже, помилкові у всьому. Навіть учора (у понеділок, 10 жовтня. – Ред.) обстріл мізерної кількості ракет по випадкових цивільних об'єктах, тоді як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним чи розумним використанням ваших обмежених ресурсів», – вважає міністр оборони Британії.