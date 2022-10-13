Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія уже не наддержава – міністр оборони Британії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія уже не наддержава – міністр оборони Британії
Стратегічні припущення Путіна помилкові у всьому
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Великої Британії пояснив, чому російські сили програють в Україні

Після невдач на полі бою в Україні Росія вже не є наддержавою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес в інтерв'ю Evening Standard.

На думку Уоллеса, у російського диктатора Володимира Путіна починає з’являтися розуміння цього.

«Він (Путін. – РЕД.) щойно виявив, що (Росія. – Ред.) – не наддержава. Це є ключовим моментом. З одного боку, ви повірили у власний хайп, паради, на яких ви рахували танки, вважали, що вони є невразливими, а насправді – ні», – сказав міністр оборони Британії.

Глава британського Міноборони вважає, що російські сили програють в Україні через свої військові «можливості» та помилкові стратегічні припущення свого керівництва.

«На кожному кроці вони недооцінювали Україну та переоцінювали Росію. Але у Путіна у загашнику є мільйони людей, яких він може запхати в м'ясорубку без правил, без поваги до людських життів, до безневинних людей та цивільного населення», – додав Уоллес.

Він також наголосив, що останніми днями контрнаступ України в Херсонській області сповільнився, але ЗСУ все одно зберігають перевагу, у той час як Росія «стикається з катастрофічною втратою бойового духу, поганим оснащенням, значним дефіцитом боєприпасів і політичною нестабільністю».

«Його (Путіна. – Ред.) стратегічні припущення, схоже, помилкові у всьому. Навіть учора (у понеділок, 10 жовтня. – Ред.) обстріл мізерної кількості ракет по випадкових цивільних об'єктах, тоді як ви повинні були обстрілювати військові цілі, не є стратегічним чи розумним використанням ваших обмежених ресурсів», – вважає міністр оборони Британії.

Читайте також: Вперше Путін програє війну
Теги: путін Велика Британія Україна окупанти росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вірить, що в нього все вийде
Три важелі впливу Путіна на хід війни
Сьогодні, 07:23
Дмитро Медведєв висказався у бік Пентагону
Соратник Путіна назвав США «Піндостаном» та пригрозив ядерною зброєю
Вчора, 22:21
РФ у спробі уникнути звинувачень у тероризмі запустила нову операцію проти України
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
Сьогодні, 06:30

Політика

Світ надіслав чіткий сигнал Москві: Байден прокоментував резолюцію ООН
Світ надіслав чіткий сигнал Москві: Байден прокоментував резолюцію ООН
Росія уже не наддержава – міністр оборони Британії
Росія уже не наддержава – міністр оборони Британії
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
Спроба анексії українських областей. Китай оприлюднив свою позицію в ООН
Макрон заявив, що Україна та Росія мають повернутися за стіл переговорів
Макрон заявив, що Україна та Росія мають повернутися за стіл переговорів
Пентагон сподівається, що Україна повертатиме свої території взимку
Пентагон сподівається, що Україна повертатиме свої території взимку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Вперше Путін програє війну
143K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
110K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
77K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
69K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
31K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту