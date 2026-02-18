Головна Світ Економіка
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Темпи буріння нафтових свердловин у РФ впали до мінімуму за три роки
Минулого року РФ пробурила близько 29 140 км виробничих свердловин
фото: Reuters

Зменшення видобутку нафти створює додатковий тиск на російський бюджет

У 2025 році російські нафтовидобувні компанії скоротили обсяги буріння до найнижчого рівня за останні три роки. Це погіршує перспективи зростання видобутку нафти у 2026 році через дію західних санкцій та зміцнення рубля, які значно скоротили доходи галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що бурові установки у РФ торік пробурили близько 29,14 тис. км експлуатаційних свердловин, що на 3,4% менше, ніж роком раніше. Після рекордної активності на початку року темпи буріння почали сповільнюватися вже в червні, а в грудні обсяги були приблизно на 16% нижчими, ніж у тому ж місяці 2024-го.

Зниження активності відбувається на тлі погіршення фінансових показників російських нафтових компаній. Світові ціни на нафту знижувалися, дисконт на російську сировину зростав через посилення західних санкцій, а зміцнення рубля зменшувало експортні доходи у національній валюті. Після внесення США до санкційних списків «Роснєфть» та «Лукойл» знижка на Urals до еталонної Brent зросла приблизно до $27 доларів, що більш ніж удвічі перевищує рівень початку року.

Аналітики зазначають, що скорочення буріння є логічною реакцією компаній на падіння прибутковості. Водночас ефект від цього процесу проявляється із затримкою у кілька місяців, тому основний вплив на видобуток очікується у другому або третьому кварталі 2026 року.

У січні середній видобуток нафти в Росії становив 9,246 млн барелів на добу – це на 328 тис. барелів менше за встановлену для країни квоту в межах угоди ОПЕК+. Через труднощі з пошуком покупців обсяг російської нафти, що зберігається на танкерах, зріс приблизно до 140 млн барелів порівняно зі 100 млн на початку жовтня.

Для підтримання стабільного рівня видобутку на рівні 9,2–9,4 млн барелів на добу Росії необхідно щороку бурити щонайменше 26–29 тис. км свердловин. Подальше скорочення обсягів нижче цього рівня неминуче призведе до падіння виробництва і може коштувати країні частки світового ринку на користь інших учасників ОПЕК+.

Водночас частина аналітиків вважає, що загальний обсяг виробництва рідких вуглеводнів у 2026 році може залишитися близьким до рівня 2024-го завдяки зростанню видобутку газового конденсату.

До слова, Росія може найближчим часом скоротити видобуток нафти через посилення санкційного тиску з боку США та Євросоюзу, що призвело до падіння експорту та накопичення великих обсягів сировини у сховищах.

Як повідомлялося, російський паливний ринок після декількох місяців затишшя знову зіткнувся з різким зростанням цін. За тиждень – з 9 по 13 лютого – у РФ середня вартість гуртових партій бензину АІ-92 збільшилася на 6,9% – до 62 431 рубля за тонну, а середнє значення для АІ-95 досягло 63 545 рублів за тонну, додавши за тиждень 5,8%.

