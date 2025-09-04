Генсек НАТО розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України

Гарантії для України стануть зрозумілими перед самітом у Вашингтоні

Генсек НАТО Марк Рютте розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України. Про це пише «Главком» із посиланням на Anadolu.

Марк Рютте заявив, що очікує від наміченої на 4 вересня зустрічі в Парижі щодо гарантій безпеки для України конкретних результатів. Про це генсек НАТО заявив на спільній пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у штаб-квартирі у Брюсселі, коментуючи тему гарантій безпеки України.

«Серйозний прорив у цьому питанні стався рівно три тижні тому, коли президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами, включаючи голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн та президента Франції Еммануеля Макрона в рамках підготовки до зустрічі на Алясці заявив про свій намір приєднатися. Де ми зараз? Європейці спільно з іншими партнерами на рівні міністрів оборони та лідерів ухвалюють остаточні рішення», – сказав Рютте.

Генсек НАТО також привернув увагу до запланованої на 4 вересня зустрічі президента України Володимира Зеленського із європейськими лідерами у Парижі.

«Відбудеться важлива зустріч.... Це означає, що ми зможемо більш активно взаємодіяти з американською стороною та зрозуміти, чого вони хочуть з погляду своєї участі та гарантій безпеки», – зазначив він.

«Якщо розпочнуться двосторонні або тристоронні переговори між Путіним та Зеленським, дуже важливо забезпечити ясність у питанні гарантій безпеки», – додав генсек. Питання забезпечення України постійними та стримуючими гарантіями безпеки було порушено 18 серпня на саміті у Вашингтоні за участю США, ЄС, НАТО, європейських країн та України.

Після цього європейська сторона повідомила про прискорення технічних консультацій щодо можливих гарантій.

Генеральний секретар НАТО Рютте у своїх заявах наголошує, що США на саміті ухвалили рішення приєднатися до цих гарантій.

Нагадаємо, Люксембург долучається до ініціативи Purl, метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США.

До слова, єдиною реальною, ефективною, стримуючою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив народний депутат України Олександр Мережко.