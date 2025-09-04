Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек НАТО розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України
Генсек НАТО прокоментував питання гарантій для України
фото із відкритих джерел

Гарантії для України стануть зрозумілими перед самітом у Вашингтоні

Генсек НАТО Марк Рютте розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України. Про це пише «Главком» із посиланням на Anadolu.

Марк Рютте заявив, що очікує від наміченої на 4 вересня зустрічі в Парижі щодо гарантій безпеки для України конкретних результатів. Про це генсек НАТО заявив на спільній пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у штаб-квартирі у Брюсселі, коментуючи тему гарантій безпеки України.

«Серйозний прорив у цьому питанні стався рівно три тижні тому, коли президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з європейськими лідерами, включаючи голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн та президента Франції Еммануеля Макрона в рамках підготовки до зустрічі на Алясці заявив про свій намір приєднатися. Де ми зараз? Європейці спільно з іншими партнерами на рівні міністрів оборони та лідерів ухвалюють остаточні рішення», – сказав Рютте.

Генсек НАТО також привернув увагу до запланованої на 4 вересня зустрічі президента України Володимира Зеленського із європейськими лідерами у Парижі.

«Відбудеться важлива зустріч.... Це означає, що ми зможемо більш активно взаємодіяти з американською стороною та зрозуміти, чого вони хочуть з погляду своєї участі та гарантій безпеки», – зазначив він.

«Якщо розпочнуться двосторонні або тристоронні переговори між Путіним та Зеленським, дуже важливо забезпечити ясність у питанні гарантій безпеки», – додав генсек. Питання забезпечення України постійними та стримуючими гарантіями безпеки було порушено 18 серпня на саміті у Вашингтоні за участю США, ЄС, НАТО, європейських країн та України.

Після цього європейська сторона повідомила про прискорення технічних консультацій щодо можливих гарантій.

Генеральний секретар НАТО Рютте у своїх заявах наголошує, що США на саміті ухвалили рішення приєднатися до цих гарантій.

Нагадаємо, Люксембург долучається до ініціативи Purl, метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США. 

До слова, єдиною реальною, ефективною, стримуючою гарантією безпеки для України є вступ до НАТО. Про це в інтервʼю «Главкому» заявив народний депутат України Олександр Мережко.

Читайте також:

Теги: НАТО озброєння переговори Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська Федерація вже розглядатиме майбутню зустріч на Алясці як перемогу
Чого від переговорів на Алясці очікує Трамп, а чого – Путін: деталі від Sky News
9 серпня, 16:58
Європейські лідери та Зеленський поговорять з Трампом у середу
Коли Зеленський та європейські лідери проведуть розмову з Трампом? Дані Bloomberg
11 серпня, 17:50
Трамп каже, що зустрінеться з Зеленським та Путіним
Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»
16 серпня, 01:53
Віткофф і Рубіо приєднаються до зустрічі Трампа з Путіним
Тет-а-тет не буде? Формат саміту на Алясці змінено
15 серпня, 21:51
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі Білого дому
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі: відео президента з Білого дому
19 серпня, 04:07
Трамп провів телефонну розмову з Путіним
Хто був разом з Трампом під час дзвінка Путіну: Білий дім показав фото
19 серпня, 05:34
Макрон: Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
30 серпня, 01:29
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України
29 серпня, 21:42
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
Макрон обговорив з генсеком НАТО гарантії безпеки для України
2 вересня, 01:38

Політика

Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові до переговорів
Трамп заявив, що Зеленський та Путін не готові до переговорів
Генсек НАТО розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України
Генсек НАТО розраховує на «конкретні результати» щодо гарантій безпеки для України
РФ затягує геймерів на війну проти України
РФ затягує геймерів на війну проти України
Росія озвучила табу на переговорах
Росія озвучила табу на переговорах
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
The Washington Post розповіла, коли та як Путін принизив Меланію Трамп
Нетаньягу відмовив Макрону у візиті до Ізраїлю
Нетаньягу відмовив Макрону у візиті до Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
37K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
16K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
13K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3137
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині

Новини

У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua