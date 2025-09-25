Зеленський і Рютте обговорили розширення ініціативи PURL

Президент України Володимир Зеленьский та Генсек НАТО Марк Рютте обговорили загрози, пов'язані з ескалацією російської агресії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ефективність і подальший розвиток ініціативи PURL. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Під час зустрічі глава держави висловив подяку за підтримку України, особливо відзначивши PURL – спільний проєкт НАТО і США. Ця ініціатива дозволяє Україні купувати американське озброєння за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

Зеленський наголосив, що лише за два місяці з моменту запуску програми її бюджет сягнув $2,1 млрд. Він підкреслив важливість залучення більшої кількості країн та збільшення їхніх внесків.

Також сторони обговорили загрози, пов'язані з ескалацією російської агресії. Президент України висловив переконання, що порушення повітряного простору країн НАТО є не випадковими помилками, а цілеспрямованими діями Росії.

Раніше Україна та Сирія підписали Спільне комюніке, яке офіційно відновлює дипломатичні відносини між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей крок є важливим для обох держав, і висловив готовність підтримувати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Зеленського у телеграм-каналі.

Як відомо, президент України та президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели переговори, під час яких обговорили перспективні сфери для подальшої співпраці, а також безпекові загрози, з якими стикаються обидві країни. Сторони наголосили на важливості протидії цим загрозам.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона з офіційним візитом, що став першим візитом глави сирійської держави до США за майже шість десятиліть. Цей візит може стати важливим сигналом щодо майбутніх відносин між Сирією та США, а також вплинути на ситуацію в регіоні Близького Сходу. Про це пише «Главком» з посиланням на світові ЗМІ.

Наразі не зовсім зрозуміло, чи відбудуться особисті переговори аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом, однак візит без сумніву викликає значний інтерес у міжнародних колах. Попередній контакт між офіційними представниками США та Сирії відбувся 58 років тому, до початку довготривалої дипломатичної ізоляції між країнами.