Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський і Рютте обговорили розширення ініціативи PURL

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський і Рютте обговорили розширення ініціативи PURL
Зеленський зустрівся з Рютте
фото: сайт президента України

Президент України Володимир Зеленьский та Генсек НАТО Марк Рютте обговорили загрози, пов'язані з ескалацією російської агресії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ефективність і подальший розвиток ініціативи PURL. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Під час зустрічі глава держави висловив подяку за підтримку України, особливо відзначивши PURL – спільний проєкт НАТО і США. Ця ініціатива дозволяє Україні купувати американське озброєння за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

Зеленський наголосив, що лише за два місяці з моменту запуску програми її бюджет сягнув $2,1 млрд. Він підкреслив важливість залучення більшої кількості країн та збільшення їхніх внесків.

Також сторони обговорили загрози, пов'язані з ескалацією російської агресії. Президент України висловив переконання, що порушення повітряного простору країн НАТО є не випадковими помилками, а цілеспрямованими діями Росії.

Раніше Україна та Сирія підписали Спільне комюніке, яке офіційно відновлює дипломатичні відносини між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей крок є важливим для обох держав, і висловив готовність підтримувати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Зеленського у телеграм-каналі.

Як відомо, президент України та президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели переговори, під час яких обговорили перспективні сфери для подальшої співпраці, а також безпекові загрози, з якими стикаються обидві країни. Сторони наголосили на важливості протидії цим загрозам.

Як повідомлялося, 21 вересня президент Сирії Ахмад аш-Шараа прибув до Вашингтона з офіційним візитом, що став першим візитом глави сирійської держави до США за майже шість десятиліть. Цей візит може стати важливим сигналом щодо майбутніх відносин між Сирією та США, а також вплинути на ситуацію в регіоні Близького Сходу. Про це пише «Главком» з посиланням на світові ЗМІ.

Наразі не зовсім зрозуміло, чи відбудуться особисті переговори аш-Шараа з президентом США Дональдом Трампом, однак візит без сумніву викликає значний інтерес у міжнародних колах. Попередній контакт між офіційними представниками США та Сирії відбувся 58 років тому, до початку довготривалої дипломатичної ізоляції між країнами.

Теги: Володимир Зеленський Марк Рютте

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан переконаний, що Україна вдарила по «Дружбі» через те, що Угорщина не підтримує її вступ до ЄС
Орбан пригрозив Зеленському «наслідками» через заяву про «Дружбу»
26 серпня, 06:20
Зеленський: Эдине, що робить Росія – це вкладається у подальшу війну
Знов буде викручуватись: Зеленський прокоментував поїздку Путіна до Китаю
31 серпня, 22:19
Диктатор зробив заяву про зустріч з президентом України
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським
5 вересня, 09:52
Дрони цієї ночі атакували Житомирщину
Зеленський прокоментував масований обстріл України та «шахеди» у Польщі
10 вересня, 09:34
Президент: Дякую всім, хто допомагає цього досягти, хто підтримує наш захист
Зеленський назвав головну ціль Путіна
12 вересня, 17:46
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Трамп сподівався, що його стосунки з Путіним стануть ключем до миру в Україні
18 вересня, 23:33
Зеленський: Україна і Росія добре знають позиції одне одного, оскільки прочитали всі меморандуми
Двосторонні перемовини з росіянами. Зеленський пояснив, що відбувається
20 вересня, 12:17
Зеленський: Я вдячний Президенту Трампу за сильну співпрацю зі Сполученими Штатами
Зеленський заявив, що обговорив з Трампом перспективні ідеї для наближення миру
23 вересня, 23:14
Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
20 вересня, 12:58

Політика

Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ
Трамп отримав інформацію про новий контрнаступ ЗСУ – WSJ
Зеленський і Рютте обговорили розширення ініціативи PURL
Зеленський і Рютте обговорили розширення ініціативи PURL
Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже завершена
Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже завершена
Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини – Зеленський
Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини – Зеленський
США підготували мирний план для Ізраїлю та ХАМАС
США підготували мирний план для Ізраїлю та ХАМАС
Українські дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ на Чорному морі – Bloomberg
Українські дрони зупинили роботу двох великих нафтопортів РФ на Чорному морі – Bloomberg

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua